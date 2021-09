Depósitos das empresas atingem novo máximo histórico de 58,8 mil milhões

Dinheiro Vivo/Lusa 27 Setembro, 2021 • 11:58 Partilhar este artigo Facebook

Os depósitos das empresas nos bancos residentes aumentaram 16,3% em agosto face ao mesmo mês de 2020, atingindo um novo máximo histórico de 58,8 mil milhões de euros, divulgou esta segunda-feira o Banco de Portugal (BdP).

"Desde maio de 2020 que o montante de depósitos que as empresas detêm nos bancos residentes em Portugal tem crescido acima dos 14%", refere o BdP, precisando que, "em agosto de 2021, estes depósitos cresceram 16,3% em relação a agosto de 2020, para 58,8 mil milhões de euros (tinham crescido 14,8% no mês anterior), atingindo um novo máximo histórico".

No que se refere aos depósitos de particulares em bancos residentes, que em julho tinham atingido o valor recorde de 169,9 mil milhões de euros, cresceram 7,1% em agosto, em termos homólogos, somando 169,3 mil milhões de euros (tinham crescido 6,6% no mês anterior).

Segundo nota o BdP, "desde março de 2020 as famílias têm reforçado os seus depósitos junto da banca", apresentando este crescimento "uma tendência e valores próximos dos da área do euro".

No que se refere ao montante total de empréstimos concedidos aos particulares para habitação, cresceu 4% em relação a agosto de 2020, para 95,6 mil milhões de euros, após ter aumentado 3,9% no mês anterior.

Os empréstimos ao consumo cresceram 1,3% em relação a agosto de 2020, fixando-se em 19 mil milhões de euros (tinham crescido 1,6% no mês anterior).

Relativamente às empresas, o montante total de empréstimos concedidos em agosto de 2021 cresceu 5,2% em relação a agosto de 2020, para 76,2 mil milhões de euros, desacelerando ligeiramente face ao aumento de 5,9% no mês anterior.

"Contrariando a evolução verificada em 2020 e no início de 2021, em grande parte relacionada com o impacto das linhas de apoio à economia concedidas no contexto da pandemia, o ritmo de crescimento dos empréstimos às empresas voltou a diminuir pelo quarto mês consecutivo", refere o banco central.

"Ainda assim - acrescenta - os empréstimos às empresas têm aumentado a um ritmo superior ao observado na área do euro".

Em agosto, a redução do ritmo de crescimento dos empréstimos às empresas "foi transversal a todas as classes de dimensão".