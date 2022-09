Depósitos das empresas desaceleram pelo quinto mês consecutivo

© Gerardo Santos / Global Imagens

Os depósitos de particulares nos bancos residentes totalizavam, no final de agosto, 181,4 mil milhões de euros enquanto os das empresas ascendiam a 64,8 mil milhões.

Os dados são do Banco de Portugal que dá conta que os depósitos de particulares se reduziram em 1,3 mil milhões comparativamente a julho, mas cresceram 6,8% face a agosto de 2021. "A redução ocorreu principalmente nos depósitos à ordem e está em linha com a evolução habitual no mês agosto", destaca o BdP.

Já no caso das empresas, os depósitos cresceram 1,5 mil milhões de euros comparativamente ao mês anterior e aumentaram 9,9% relativamente a agosto de 2021, "o que representa uma desaceleração pelo quinto mês consecutivo".