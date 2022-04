Depósitos estruturados caíram pelo 6.º ano consecutivo

Os depósitos estruturados têm garantia de capital e a remuneração depende, total ou parcialmente, da evolução de instrumentos financeiros, como ações. © Angelo Lucas/Globalimagem

O montante aplicado em depósitos estruturados caiu em 2021 pelo sexto ano consecutivo para 313,9 milhões de euros, divulgou esta quarta-feira o Banco de Portugal.

Segundo o banco central, no fim de 2021, o montante alocado a este tipo de depósitos era de 313,9 milhões de euros, o que representa "menos de metade do registado no final de 2020".

O peso dos depósitos estruturados no montante total de depósitos é residual, de apenas 0,4%.

Durante o ano de 2021 foram aplicados 238 milhões de euros em depósitos estruturados (por 13.484 depositantes, sobretudo particulares), o que representa menos 5% do que em 2020.

Ainda em 2021, foram comercializados em Portugal 52 depósitos estruturados, mais um do que em 2020.

Os depósitos estruturados têm garantia de capital e a remuneração depende, total ou parcialmente, da evolução de instrumentos financeiros, como ações. Já nos depósitos simples a remuneração está fixada.

Em 2021, segundo o Banco de Portugal, todos os depósitos estruturados tinham a remuneração indexada ao mercado acionista, e a generalidade tinha prazo de dois anos. Estes depósitos foram comercializados por cinco instituições bancárias, menos uma do que no ano anterior.

No ano passado, venceram-se 76 depósitos estruturados, sendo que mais de metade (52,6%) pagou a taxa mínima (TANB - taxa anual nominal bruta). Já a TANB máxima foi paga em 30,3% dos depósitos vencidos.

Ainda segundo o Banco de Portugal, "a maioria dos depósitos estruturados vencidos (63,2%) pagou uma taxa de remuneração superior à TANB do depósito a prazo simples comercializado pela mesma instituição para o mesmo prazo".