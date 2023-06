Descontos para a ADSE sobem 5,2% e superam 700 milhões de euros

Dinheiro Vivo 07 Junho, 2023 • 08:40 Partilhar este artigo Facebook

A receita das contribuições para a ADSE subiu 5,2%, tendo ultrapassado os 700 milhões de euros pela primeira vez em 2022. O aumento justifica-se com o alargamento das inscrições aos trabalhadores com contrato individual de trabalho, com a redução de pensionistas isentos e com os aumentos e progressões, num ano em que os salários avançaram 0,9%, de acordo com o relatório de atividades, conforme noticia o Jornal de Negócios esta quarta-feira.

A principal receita da ADSE advém dos descontos dos beneficiários que, de forma geral, subiram 3,7% o ano passado para os 758 milhões de euros. Por outro lado, a despesa subiu para 620 milhões de euros com o regime livre a crescer mais 13,9% do que o regime convencionado (8%), num ano em que foram reavaliadas as tabelas de preços a pagar aos prestadores.

A diferença entre receita e despesa efetiva permite chegar aos 137,7 milhões de euros de saldo positivo - mas ainda 25 milhões de euros abaixo do ano anterior -, o que já tinha sido anunciado por Manuela Faria, presidente da ADSE, no Parlamento.