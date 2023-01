Desconvocada greve nos portos após "abertura ao diálogo" do novo ministro

© EPA/ALEX PLAVEVSKI

A greve dos trabalhadores das administrações portuárias, iniciada em 22 de dezembro passado e que deveria prolongar-se até 30 de janeiro, foi desconvocada devido à "abertura ao diálogo" manifestada esta segunda-feira pelo ministro das Infraestruturas, anunciou fonte sindical.

"Decidimos desconvocar a greve. Começámos por emitir o pré-aviso de greve exatamente pela ausência de diálogo e o senhor ministro mostrou-se abertíssimo ao diálogo, um diálogo aberto, franco, e mostrou grande disponibilidade para projetos para dar aos portos a importância que eles verdadeiramente têm", afirmou o presidente da direção do Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Administrações Portuárias (SNTAP) em declarações à agência Lusa no final de uma reunião com o novo ministro das Infraestruturas, João Galamba.

Segundo Serafim Gomes, o sindicato entendeu que o ministro "precisa de algum tempo para levar por diante as suas ideias", pelo que decidiu "dar-lhe um voto de confiança" e um prazo de três meses para avaliar "os projetos que tem [para o setor] e que envolverão, também, a resolução dos problemas em cima da mesa relativamente aos trabalhadores".