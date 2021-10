Desdobramento dos escalões de IRS tem "impacto marginal", diz economista do PSD

Joaquim Miranda Sarmento, presidente do Conselho Estratégico Nacional do PSD. © Orlando Almeida / Global Imagens

Joaquim Miranda Sarmento, presidente do Conselho Estratégico Nacional do PSD, defende que desdobramento dos escalões do IRS anunciado pelo governo terá um "impacto marginal" no rendimento das famílias. Em entrevista ao Negócios e Antena 1, afirmou que "antes das eleições autárquicas o governo fez uma festa com o desdobramento dos escalões, sabendo nós que há 200 milhões de euros no máximo para esse desdobramento de escalões". O que, sublinha, "é muito pouco, é 1,5% da receita de IRS em 2019".

Além disso, diz ainda Joaquim Miranda Sarmento, "o desdobramento de escalões que é uma medida com impacto marginal é apresentado como uma coisa extraordinária, o englobamento de todos os rendimentos em todos os escalões tem um impacto brutal naquilo que as pessoas pagam de IRS é apresentado como uma medida de justiça social".

O englobamento previsto pelo governo, no entanto, deverá cingir-se à mais-valias de ações e obrigações detidas há menos de um ano, e apenas para o último escalão do IRS, deixando de fora outro tipo de rendimentos, nomeadamente os de juros de depósitos e dividendos e os prediais.

Para o economista do PSD, o englobamento de rendimentos resulta num agravamento da tributação da "classe média e média alta que já está asfixiada por uma carga fiscal, panóplia de impostos, taxas e taxinhas, que torna extremamente difícil poupar e nalguns casos até conseguir pagar as despesas".