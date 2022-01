Desemprego caí para 5,9% em dezembro

© LEONARDO NEGRAO/Global Imagens

Dinheiro Vivo 31 Janeiro, 2022 • 11:23 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A taxa de desemprego fixou-se nos 5,9% em dezembro passado, menos 0,4 pontos percentuais (p.p.) do que no mês precedente e menos 1,0 p.p. do que um ano antes, avançou esta segunda-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

A população desempregada diminuiu 6,6% face a novembro e e 12,3% quando comparado com o homólogo de 2020.

O número de pessoas empregadas aumentou 0,3% em relação ao mês anterior, e 3,7% comparativamente a um ano antes.

A população ativa diminuiu 0,2% em relação a novembro e aumentou 2,6% em relação a dezembro de 2020.

Os inativos aumentaram 0,4% em relação a novembro de 2021, mas diminuíram 4,7% relativamente a dezembro de 2020..

A taxa subutilização de trabalho situou-se em 11,7%, valor idêntico ao do mês precedente e ao do mês homólogo de 2020.