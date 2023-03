Desemprego cai pela primeira vez ao fim de seis meses, mas descida não compensa subidas

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho © LUSA

Desemprego registado pelos centros de emprego baixou pela primeira vez em fevereiro, ao fim de seis meses consecutivos de subidas. Mas este recuo de seis mil desempregados ou de 1,9% para 326 086 inscritos não chega para compensar o aumento de 15 081 desempregados ou de 4,9% identificado pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) em janeiro em relação a dezembro de 2022.

Os dados ainda não foram publicados pelo IEFP, mas a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, anunciou esta terça-feira, durante uma audição regimental no Parlamento, que "o IEFP já registou, em fevereiro, uma descida de seis mil desempregados". Fonte oficial do Ministério esclareceu o Dinheiro Vivo que se trata de uma variação em cadeia, isto é, face a janeiro de 2023.

Assim, o desemprego registado recua pela primeira vez em seis meses. Trata-se, no entanto, de uma descida muito suave de 1,9% ou de seis mil inscritos de 322 087 para 316 086, o que não compensa as subidas consecutivas do último semestre.

Só em janeiro de 2023, o número de desempregados registados no IEFP sofreu um aumento de 4,9% face a dezembro, o que corresponde a mais 15 081 inscritos nos centros de emprego.

Analisando os dados do IEFP relativos a agosto de 2022, o mês que interrompeu a diminuição do desemprego, verifica-se que o país ainda não conseguiu recuperar aquele nível mais baixo de população sem trabalho.

Assim, e apesar da diminuição revelada pela ministra, Portugal ainda tinha, em fevereiro, mais 33 239 desempregados ou mais 11% de inscritos face a agosto de 2022, quando os centros de emprego registaram 282 847 inscritos

Em relação à variação homóloga, a redução de seis mil desempregados em fevereiro representa uma diminuição de 8,5%. No mesmo mês de 2022, os centros de emprego tinham 344 264 pessoas inscritas em situação de desemprego.

O número é novo e ainda não está publicado nas estatísticas do IEFP. Assim, e caso se verifique a diminuição adiantada pela governante, o número de inscritos nos centros de emprego terá baixado de 322 087 para 316 086

Segundo os últimos dados oficiais divulgados, o número de desempregados inscritos nos centros de emprego em Portugal voltou a aumentar em janeiro, pelo sexto mês consecutivo, atingindo as 322 086 pessoas.

Este número representa um incremento de 4,9% (mais 15 081 pessoas) face ao mês anterior, ou seja, em relação a dezembro de 2022.

Contudo, fica 9,5% abaixo do registado um ano antes, em janeiro de 2022. São menos 33.782 desempregados registados nos centros de emprego, segundo os dados do IEFP.

Numa nota enviada à comunicação social, o Ministério do Trabalho destacou que o número de desempregados inscritos no IEFP em janeiro "foi o segundo mês de janeiro mais baixo nos últimos 30 anos".