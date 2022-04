Desemprego em março abaixo do nível pré-pandémico

© Fábio Poço/Global Imagens

O número de desempregados em março caiu 5,2% (menos 18 013 pessoas) face ao mês anterior e 24,6% (menos 106 600) quando comprado com o período homólogo de 2021, divulgou esta quarta-feira o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP).

Também em relação a março de 2019, ano sem efeitos da crise pandémica, observa-se uma redução 2,3% (menos 7525).

No final de março deste ano, contabilizavam-se um total de 326 251 desempregados, dos quais 160.358 de longa duração.

Segundo os dados do IEFP, para a diminuição do desemprego, face ao mês homólogo de 2021, contribuíram, os grupos que procuram novo emprego (menos 103 130), os que estão inscritos há menos de um ano (menos 96 149) e os que possuem idade igual ou superior a 25 anos (menos 90 342).

O desemprego jovem apresentou uma diminuição de 5,1% face a fevereiro (menos 1.866 jovens) e uma diminuição de 31,9% (menos 16.258 jovens) quando comparado com o período homólogo.

O número de desempregados de longa duração apresentou uma redução de 5,1% entre fevereiro e março deste ano (menos 8.665 pessoas), estando agora 6,1% abaixo do nível registado em igual período de 2021 (menos 10.451 pessoas) e 10,7% abaixo do nível observado no mesmo mês de 2019 (menos 15.474 pessoas).

O desemprego diminuiu em todas as regiões, quer na comparação em cadeia quer na homóloga. Face a março de 2021, destaca-se a redução de 44,4% no Algarve (menos 14.864 pessoas).

As inscrições no IEFP diminuíram na generalidade dos setores de atividades. No alojamento, restauração e similares caiu 13,4% (menos 4.385 pessoas) entre fevereiro e março deste ano, e 43,6% em termos homólogos (menos 21.926 pessoas).