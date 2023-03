Desemprego em Portugal diminui em fevereiro e fixa-se nos 6,8%

© Fábio Poço/Global Imagens

Depois de três meses consecutivos a subir, a taxa de desemprego caiu para os 6,8% em fevereiro, representando uma diminuição de 0,2% face ao mês anterior, mas uma subida de 1,2% em relação ao período homólogo, divulgou esta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com a estimativa do gabinete, no segundo mês do ano 359,6 mil pessoas em Portugal estavam desempregadas. O número compara com as 368,2 mil contabilizadas em janeiro e com as 292,2 mil de fevereiro de 2022. Em termos homólogos, o aumento foi expressivo e não deixa margem de dúvida sobre o agravamento desta situação no espaço de um ano: 23,1%.

[Em atualização]