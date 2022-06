Desemprego nos 6,1% em maio, ligeiramente acima de abril

Desemprego © Miguel Pereira/Global Imagens

A taxa de desemprego em Portugal situou-se nos 6,1% em maio, valor 0,2 pontos percentuais acima de abril mas inferior em 0,8 pontos percentuais do que no período homólogo. A taxa de subutilização de trabalho situou-se em 11,5%, mais 0,1 pontos percentuais do que no mês anterior e menos 1,2 pontos percentuais do que em maio de 2021.

Os dados são das Estimativas Mensais de Emprego e Desemprego do Instituto Nacional de Estatística e mostram que, em maio, a população ativa diminuiu 0,5% comparativamente a abril, num total de 5,160 milhões de pessoas, o que corresponde a menos 26 mil pessoas. No entanto, este indicador cresceu 0,3% quando comparado com maio de 2021, num total de mais 18 mil pessoas.

Quanto à população empregada, era de 4,846 milhões, menos 0,7% do que em abril e mais 1,3% do que no mesmo mês do ano anterior. São menos 33 mil trabalhadores empregados do que em abril, mas mais 61 mil do que no período homólogo.

Já a população desempregada situou-se nos 314 mil, mais 2,1% do que em abril mas 12% abaixo de maio de 2021. São 43 mil desempregados a menos do que no ano passado, embora haja mais 7 mil do que em abril.

A população inativa cresceu 1,1% face ao mês anterior, atingindo quase 2,5 milhões de pessoas, mas está 1,4% abaixo de maio de 2021, correspondendo a menos 35 mil pessoas em inatividade. A taxa de inatividade era de 32,6% em maio, contra os 32,2% do mês anterior e os 33% de maio de 2021.