Desemprego recua para 6,8% em abril

A evolução do mercado de trabalho em Portugal no mês de abril ficou marcada por um recuou da taxa de desemprego, para 6,8%, indicam os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), publicados esta quarta-feira. Este valor compara com uma taxa de 7% em março e em fevereiro e representa uma descida de 0,3 pontos percentuais face a janeiro (7,1%). No entanto, comparativamente com abril de 2022, está acima dos 5,9% registados.

Segundo o gabinete de estatística nacional, a taxa registada em abril traduz-se no "valor mais baixo desde dezembro de 2022, quando foi, também, de 6,8%".

No final de abril, a população empregada ascendia 4,913 milhões de pessoas, "uma variação relativa negativa ao mês anterior (0,1%) e positiva relativamente a três meses antes (0,3%) e a um ano antes (0,7%)". Já a população desempregada era de 357 mil pessoas, número inferior ao observado no mês anterior (3,1%) e a três meses antes (5,3%), "tendo aumentado relativamente ao mês homólogo (15,9%).

A população ativa totalizaca 5,270 milhões de pessoas, um recuo de 0,3% face a março e de 0,1% comparativamente a janeiro, "tendo aumentado 1,6% relativamente a abril de 2022", enquanto a população inativa era de 2,415 milhões de pessoas, um acréscimo "em relação ao mês anterior e a três meses antes (0,6 pontos percentuais e 0,1 pontos percentuais, respetivamente) e um decréscimo por comparação com o período homólogo (2,3 pontos percentuais)".

O INE realça que a população inativa justifica-se pelo "acréscimo do número de outros inativos, os que não estão disponíveis para trabalhar e que não procuraram emprego". Essa camada da população ascendia a 10,1 mil pessoa no final de abril.

A taxa de subutilização do trabalho "situou-se em 12,1%, valor inferior em 0,1 pontos percentuais ao do mês anterior e em 0,4 pontos percentuais ao de três meses antes, mas superior em 0,7 pontos percentuais ao do mesmo mês de 2022".