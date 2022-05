Desemprego sobe para 5,7% em março

© André Afonso / Global Imagens

A taxa de desemprego atingiu os 5,7% em março, aumentando 0,1 pontos percentuais (p.p.) face a fevereiro deste ano, revelou esta segunda-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Já em comparação com o mês homólogo de 2021, registou-se uma quebra de 0,9 p.p., assim como se verificou uma descida de 0,1 p.p. em comparação com dezembro último.

De acordo com as estimativas mensais de emprego divulgadas hoje pelo INE, a população desempregada aumentou 1,2% em relação ao mês anterior, para 295,9 mil, tendo diminuído 2,2% em relação a dezembro de 2021 e 11,5% face a março desse ano.

A população empregada diminuiu 0,2% em março face ao mês precedente assim como em comparação com dezembro de 2021, totalizando agora 4 877,3 mil. No entanto, na comparação homóloga aumentou 3,7%.

No que toca à população inativa, verificou-se um acréscimo de 0,2% em relação a fevereiro, para 2 488,5 mil, e descidas de 0,4% e de 5,7% em relação a três meses antes e a um ano antes, respetivamente.

O INE adianta que a população ativa diminuiu 0,1% (5 173,2 mil) no mês ema análise em relação a fevereiro e 0,3% relativamente a dezembro de 2021, tendo aumentado 2,7% quando comparada com o mês homólogo de 2021.

A taxa subutilização de trabalho situou-se em 11,1%, valor igual ao do mês anterior, mas abaixo do de três meses antes em 0,2 p.p. e do mesmo mês do ano anterior em 1,8 p.p..