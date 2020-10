Desemprego sobe quase 25% em agosto, mas abranda para 17% em setembro

O primeiro-ministro, António Costa (E), ladeado pelo ministro de Estado e das Finanças, João Leão (D), durante o debate parlamentar de discussão na generalidade do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), na Assembleia da República, em Lisboa, 28 de outubro de 2020 © TIAGO PETINGA/LUSA

Em agosto, "a população desempregada aumentou 2,6% em relação a julho de 2020, 43% relativamente a maio do mesmo ano e 24,8% por comparação com agosto de 2019", anunciou o Instituto Nacional de Estatística (INE), esta quarta-feira, citando dados definitivos mensais sobre o mercado de trabalho em Portugal.

Isso fez com que a taxa de desemprego disparasse para 8,1% da população ativa em pleno verão, em agosto.

No entanto, apesar da situação muito desfavorável, os dados provisórios relativos a setembro, mostram uma suavização no desemprego.

Segundo o INE, "a população desempregada diminuiu 3,7% em relação a agosto de 2020 e aumentou 7,7% relativamente a junho do mesmo ano e 17,1% por comparação com setembro de 2019".

Desta forma, "a taxa de desemprego situou-se em 7,7%, menos 0,4 p.p. do que no mês precedente e mais 0,4 p.p do que há três meses e 1,2 p.p. do que há um ano".

Portugal tinha assim mais de 414 mil desempregados em agosto, número que baixou para cerca de 399 mil em setembro (dados provisórios e ajustados da sazonalidade).

Destes cerca de 80,4 mil eram jovens com menos de 25 anos, um número que tem vindo a aliviar. Em junho, havia quase 88 mil jovens desempregados.

A incidência do desemprego na população mais jovem foi de 26,8% em agosto e a estimativa provisória aponta para cerca de 24% em setembro.

Já o emprego continuou a cair em termos homólogos, embora setembro mostre uma recuperação ligeira face a agosto.

Em agosto, o ritmo de destruição de postos de trabalho foi de 2,9% face a igual mês do ano passado. Em setembro, a redução (valor provisório) foi mais suave, cerca de 2,3%.

Portugal tem agora cerca de 4,7 milhões de pessoas empregadas. Há um ano (setembro de 2019) tinha quase 4,9 milhões, segundo mostra o INE.

821 mil pessoas subutilizadas na economia portuguesa

Durante os meses mais críticos da primeira vaga da pandemia, o desemprego até não subiu muito porque imensas pessoas não se podiam qualificar como desempregadas.

Muitos ficaram sem trabalho, mas confinados, com fortes restrições à sua circulação, pelo que simplesmente não conseguiram procurar emprego. Só quem procura ativamente emprego e não encontra é que pode ser considerado desempregado.

Por isso, o nível de inativos disparou durante os meses do confinamento mais duro (março a maio). Com o desconfinamento, esse universo de inativos e de subutilizados está a baixar, claro.

Em agosto, "a taxa subutilização de trabalho situou-se em 15,5%, menos 0,1 p.p. do que no mês precedente, mais 0,9 p.p. do que há 3 meses e mais 2,9 p.p. do que há um ano", diz o INE.

Em setembro, aliviou mais um pouco, para 15,2%. O instituto explica que "a diminuição mensal da taxa de subutilização do trabalho neste mês resultou da diminuição da população desempregada e do número de inativos disponíveis mas que não procuram emprego".

Ainda assim, Portugal tem mais de 821 mil pessoas subutilizadas. É a soma dos quase 400 mil desempregados oficiais, mais 182 mil trabalhadores a tempo parcial que trabalham poucas horas e menos do que o desejado (o chamado subemprego, o grupo de trabalhadores que têm de se sujeitar a horários semanais muito curtos, a remunerações mensais tendencialmente muito baixas), mais 20 mil inativos à procura de emprego mas não disponíveis, mais 220 mil inativos disponíveis mas que não procuram emprego segundo os dados provisórios do INE relativos a setembro.