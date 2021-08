Desemprego volta a cair em julho

© LEONARDO NEGRAO/Global Imagens

No fim de julho, os desempregados registados em Portugal ascendiam a 368 704, uma quebra de 2,4% face ao mês anterior e uma descida de 9,5% quando comparado com igual período de 2020, avançou esta segunda-feira o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP).

Face a julho de 2020, o desemprego registado aumentou apenas na região da Madeira (+1,7%). Segundo os dados do IEFP; "as restantes regiões registaram decréscimos significativos do desemprego", com o Algarve a apresentar o decréscimo mais acentuado (-21,5%).

Dos 313 529 desempregados que estavam inscritos nos Serviços de Emprego do Continente, 73,4% tinham trabalhado em atividades do setor dos "serviços", destacando-se as "Atividades imobiliárias, administrativas e dos serviços de apoio" (30,5% do total); 19,8% eram provenientes do setor "secundário", com particular relevo para a "Construção" (com um peso relativo de 6,1% em relação ao total); ao setor "agrícola" pertenciam 4%.

O IEFP adianta que em julho o desemprego diminuiu, face ao homólogo de 2020, em todos os grandes setores: no "Agrícola" (-7,1%), no "Secundário" (-15,5%) e "Terciário" (-11,4%).

Em julho deste ano, inscreveram-se 37 604 desempregados, número inferior ao observado no mesmo mês de 2020 (-19,6%), mas superior em relação a junho de 2021 (+18,9%).

O IEFP recebeu 11 750 ofertas de emprego ao longo do mês em análise, valor superior ao do mês homólogo de 2020 (+24,8%), mas que regista um decréscimo face ao mês anterior (-27,4%).

No Continente, as atividades económicas com maior expressão nas ofertas de emprego recebidas foram as "Atividades imobiliárias, administrativas e dos serviços de apoio" (23,4%), o "Comércio por grosso e a retalho" (12,2%) e o "Alojamento, restauração e similares" (11,3%)