Despesa da Segurança Social cresce 1,3 mil milhões para 32 mil milhões de euros

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho © LUSA

A despesa da Segurança Social em 2023 vai subir 1,3 mil milhões para 32 mil milhões de euros em 2023. "É o maior investimento social da última década", afirmou esta segunda-feira a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, durante uma audição no Parlamento, no âmbito da discussão na generalidade da proposta do Orçamento do Estado para 223

Olhando "para a evolução do orçamento da Segurança Social ao longo da última década, o orçamento para 2023 representa, em termos de despesa, o maior investimento social, com 32 mil milhões de euros", defendeu a governante. E acrescentou: "Se compararmos com 2015, a despesa passa de 23 mil milhões de euros para 32 mil milhões, são mais 8,8 mil milhões no orçamento dedicado ao investimento social e, se comprarmos com 2022, representa um aumento 1,3 mil milhões de euros".

Relativamente à receita, a ministra do Trabalho revelou que "irá representar 16,4% do PIB, em 2023". "Face a 2015, o peso da receita subiu 2,7 pontos percentuais", vincou. Ana Mendes Godinho justificou este resultado positivo com "a evolução do emprego, das contribuições sociais e salários".

A ministra do Trabalho apresentou alguns números para mostrar a variação positiva do emprego: "houve um recorde de trabalhadores registados na Segurança Social, são mais 1,1 milhões que fazem parte do sistema face a 2015". Quanto à mão de obra imigrante, Ana Mendes Godinho adiantou que "houve uma evolução extraordinária". E detalhou: "Em 2015, existiam 110 mil pessoas estrangeiras a contribuir, neste momento temos 530 mil pessoas".