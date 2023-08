DGArtes abre novo apoio à programação para equipamentos da Rede de Teatros e Cineteatros

© DR

A Direção-Geral das Artes (DGARtes) abriu esta segunda-feira um concurso limitado de apoio à programação entre 2024 e 2027 para os equipamentos que integram a Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses (RTCP), num montante global de 10 milhões de euros.

O total da verba será distribuído pelos quatro anos, cabendo a cada ano um montante anual de 2,5 milhões de euros, indicou a DGArtes, em comunicado.

A esta linha de apoio só se podem candidatar os equipamentos de fora dos concelhos de Lisboa e Porto e que não tenham sido apoiados para o ciclo entre 2022 e 2025.

Para concorrerem, "as 55 entidades responsáveis pela gestão dos equipamentos credenciados devem apresentar propostas de programação que promovam uma oferta regular e contínua de projetos e atividades na área das artes performativas", nomeadamente circo, dança, música, ópera e teatro, "complementadas com as áreas de cruzamento disciplinar e artes visuais, como arquitetura, artes plásticas, design, fotografia e novos media".

Se houver condições técnicas para exibição cinematográfica, a programação deve também englobar as áreas de cinema e audiovisual.

No que respeita a acolhimentos, pelo menos 15% têm de ser obras que foram apoiadas pela DGArtes no domínio da criação, nos programas de apoio sustentado de 2022 em diante, de apoio a projetos ou de apoio em parceria, de 2021 em diante.

Devem ainda incluir projetos de artistas e estruturas artísticas locais e promover a articulação com a programação de outros equipamentos que integrem a RTCP.

Com a abertura deste concurso, o investimento global de apoio à programação da RTCP ascende a 29 milhões de euros, o que, segundo a DGArtes, contribui "de forma assinalável para a descentralização cultural e coesão territorial, incentivando um mais amplo acesso às artes".

O financiamento será atribuído por patamares entre os 50 mil e os 200 mil euros e o prazo apresentação de candidaturas termina a 2 de outubro.

Atualmente são 94 os equipamentos que fazem parte da RTCP, 39 dos quais apoiados para programação entre 2022 e 2025.

A RTCP foi criada para combater as assimetrias regionais e para fomentar a "coesão territorial no acesso à cultura e às artes em Portugal".

O Quartel das Artes, em Oliveira do Bairro, o Teatro Académico Gil Vicente, em Coimbra, o Coliseu do Porto, o Teatro das Figuras, em Faro, o Teatro Municipal de Ourém e o Cineteatro Curvo Semedo, em Montemor-o-Novo, são alguns dos equipamentos que fazem parte desta rede.