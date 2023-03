Disparo da Euribor fez aumentar taxa de esforço das famílias para 25,1% em 2022

© Pixabay

A marcha iniciada pelo Banco Central Europeu (BCE) no ano passado para tentar conter a inflação fez com as famílias portuguesas com crédito à habitação vissem as suas prestações aumentar para valores nunca antes conhecidos, em consequência da escalada da Euribor. A consequência? Um maior peso sobre os rendimentos. Segundo o Banco de Portugal (BdP), em 2022, a taxa de esforço média aumentou 1,6% para 25,1%.

"Depois da redução observada desde a implementação da recomendação, em 2022 e face ao ano anterior, observou-se um aumento do rácio DSTI efetivo médio (de 23,5% para 25,1%, respetivamente). Este aumento é justificado, em parte, pelo contexto atual de aumento das taxas de juro", revela o supervisor no relatório sobre a implementação da recomendação macroprudencial sobre novos créditos aos consumidores, divulgado esta sexta-feira.

Ainda assim, nota o supervisor, no ano passado "continuou a observar-se uma melhoria do perfil de risco dos mutuários das novas operações de crédito à habitação, com uma redução da percentagem de crédito concedido a mutuários de risco elevado (devedores com rácio DSTI superior a 60%, calculado de acordo com a Recomendação, e/ou rácio LTV superior a 90%), de 32% no terceiro trimestre de 2018, para 3% em 2022".

De recordar que a nova lei entrou em vigor a partir de julho de 2018 e definiu limites máximos aos rácios loan-to-value (LTV), respeitante à diferença entre o montante emprestado e o valor do imóvel, e debt service-to-income (DSTI), o indicador do grau de esforço financeiro do mutuário associado ao pagamento da dívida, bem como à maturidade dos novos empréstimos e ao pagamento regular de capital e juros.

Bancos cumpriram limites e maturidade dos empréstimos

Analisando o cumprimento das restantes orientações, a quase totalidade das novas operações de crédito à habitação registou um LTV inferior ou igual a 90%, tendo o rácio médio das novas operações de crédito para habitação própria e permanente se fixado em 75%, uma redução de 2% face ao ano anterior.

"No mesmo ano, 54% das novas operações de crédito à habitação apresentaram um rácio LTV inferior ou igual a 80%", aponta o BdP. Já considerando o stock de empréstimos à habitação, em dezembro de 2022, cerca de 93% apresenta um rácio LTV igual ou inferior a 80%.

Já no que ao fator maturidade diz respeito, desde abril do ano passado que o prazo máximo dos novos contratos de crédito à habitação passou a ser definido em função da idade do mutuário. De acordo com os dados recolhidos pelo supervisor, em dezembro de 2022, a maturidade média ponderada das novas operações de crédito à habitação foi de 30,7 anos, o que reflete uma redução de 2,7 anos face a julho de 2018.

O banco central diz que estes valores resultam do "cumprimento quase generalizado por parte das instituições da convergência da maturidade média para 30 anos". Em relação às instituições que ainda não convergiram, "foi definido um plano mensal de convergência", avança o banco.