Dívida do Estado, famílias e empresas ascende a 802,1 mil milhões de euros em março

Endividamento do setor público teve uma redução de 0,3 mil milhões de euros © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A dívida do Estado, das famílias e empresas somou 0,1 mil milhões de euros (+0,01%) no terceiro mês do ano, fazendo subir para 802,1 mil milhões de euros o endividamento total do setor não financeiro, de acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo Banco de Portugal (BdP). Face a março do ano passado, altura em que a dívida totalizava 782,5 mil milhões de euros, a variação foi de +2,5%.

Este aumento fez-se do lado do setor privado, que subiu o seu passivo em 0,4 mil milhões de euros, para 441 mil milhões de euros, valor que representa mais de metade (55%) do montante total em dívida. As empresas - que reforçaram o endividamento nos bancos em 0,6 mil milhões de euros e reduziram o défice junto do exterior em 0,2 mil milhões de euros - foram as principais responsáveis, já que a dívida das famílias praticamente não se alterou em relação a fevereiro.

Segundo os cálculos feitos pelo Dinheiro Vivo, o endividamento dos particulares conheceu uma subida homóloga de cerca de 2%, enquanto a dívida das empresas aumentou 0,4% face àquele período e 0,1% em relação ao mês anterior.

O setor público, por seu turno, reduziu a sua dívida em 0,3 mil milhões de euros, para 361 mil milhões de euros, destacando o BdP "a diminuição do endividamento junto do exterior (2 mil milhões de euros) e perante as administrações públicas e o setor financeiro (0,7 mil milhões de euros, em ambos os casos)". Contudo, o valor devido pelo Estado às famílias cresceu 2,9 mil milhões, à boleia das subscrições dos Certificados de Aforro.

Comparativamente com março de 2022, as administrações e empresas públicas viram a sua dívida aumentar 0,4%. Já quanto a fevereiro passado, o sentido foi inverso e o passivo reduziu cerca de 0,1%.