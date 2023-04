Dívida pública aumentou 3,2 mil milhões em fevereiro

O primeiro-ministro, António Costa (E), conversa com o ministro das Finanças, Fernando Medina (D), durante um debate parlamentar © ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

A dívida pública na ótica de Maastricht aumentou 3,2 mil milhões de euros em fevereiro, para 279 mil milhões, anunciou o Banco de Portugal. Em janeiro a dívida pública era de 275,8 mil milhões de euros.

Segundo o Banco de Portugal, o aumento da dívida pública em fevereiro "refletiu o aumento das responsabilidades em depósitos (1,7 mil milhões de euros), com as emissões de certificados de aforro a ascenderem a 2,6 mil milhões de euros". Além disso, houve emissões líquidas de títulos de dívida, no montante de 1,3 mil milhões, e um aumento dos empréstimos obtidos (0,1 mil milhões de euros).

Já os depósitos das administrações públicas aumentarem 4,2 mil milhões em fevereiro. "Deduzida desses depósitos, a dívida pública subiu 1,0 mil milhões de euros, para 258,1 mil milhões de euros", avança a instituição.