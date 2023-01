Dívida pública caiu 500 milhões de euros em novembro

Fachada do Banco de Portugal © Angelo Lucas /Global Imagens

A dívida pública portuguesa ascendia a 273,3 mil milhões de euros no final de novembro, menos 500 milhões de euros do que em outubro na ótica de Maastricht, a que conta para a Comissão Europeia, revelou esta segunda-feira o Banco de Portugal (BdP).



O supervisor da banca nacional explica que o recuo da dívida pública, em novembro, se deveu às "amortizações líquidas de títulos de dívida (-1,3 mil milhões de euros), dos empréstimos (-400 milhões de euros), de amortizações de certificados do Tesouro (-300 milhões de euros) e reduções de outros depósitos junto das administrações públicas".



Não obstante, verificaram-se emissões de certificados de aforro no valor de 1,7 mil milhões de euros. Quer isto dizer, que os certificados de aforro travaram a descida da dívida pública. Em novembro, os certificados registaram a maior subida mensal desde 2017.



Quanto ao financiamento das administrações públicas, o organismo liderado por Mário Centeno contabilizou uma redução de 600 milhões de euros nos depósitos. "Deduzida desses depósitos, a dívida pública aumentou 200 milhões de euros, para 254,3 mil milhões de euros", lê-se.

Fonte: Banco de Portugal, dívida pública de novembro de 2022

De acordo com o balanço económico do governo a 31 de dezembro de 2022, a dívida pública não ficará acima dos 115% do PIB, o que permitirá a Portugal "deixar o pódio dos países mais endividados". Para 2023, o governo pretende fazer a dívida pública cair para um rácio de 110,8% do PIB.

Na apresentação do boletim económico de dezembro, onde constavam previsões para a economia portuguesa, o governador do BdP, Mário Centeno avisou que os próximos anos serão marcados por um "esforço muito significativo das contas públicas". Pelas previsões de Centeno, esse esforço vai permitir reduzir fortemente o peso da dívida pública nos próximos três anos, sendo que, "em 2025, deve baixar para um nível inferior a 100% do PIB, atingindo um nível mais baixo do que o de 2010".