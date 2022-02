Dívida pública cai para 127,5% do PIB em 2021

© MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

A dívida pública diminuiu 900 milhões de euros no final de 2021, para 269,6 mil milhões de euros, fazendo o nível de endividamento público cair de de 135,2% do PIB, em 2020, para 127,5% em 2021. Os dados foram divulgados esta terça-feira pelo Banco de Portugal (BdP) e correspondem à ótica de Maastricht, a que interessa à Comissão Europeia.

A redução de 7,7 pontos percentuais do peso da dívida pública no PIB fica, no entanto, aquém da meta do Governo, que tinha apontado a meta de colocar o rácio da dívida nos 126,9%.

"Esta redução refletiu amortizações de títulos de dívida, no valor de 4,6 mil milhões de euros, que foram parcialmente compensadas pelo aumento de passivos em depósitos (1,4 mil milhões de euros), nomeadamente depósitos de entidades terceiras junto das administrações públicas e certificados de aforro e do Tesouro, e em empréstimos (2,4 mil milhões de euros)", explica o BdP.

"A variação dos empréstimos foi explicada, sobretudo, pelos montantes recebidos da Comissão Europeia ao abrigo do instrumento europeu SURE (2,4 mil milhões de euros) e do Mecanismo de Recuperação e Resiliência (0,4 mil milhões de euros)", acrescenta.

No ano passado, os depósitos das administrações públicas diminuíram 8,3 mil milhões de euros, sendo que, deduzida desses depósitos, a "dívida pública aumentou 7,4 mil milhões de euros, para 253,9 mil milhões de euros".