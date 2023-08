Dívida pública caiu para 111,2% do PIB no segundo trimestre

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A dívida pública na ótica de Maastricht, a que conta para Bruxelas, aumentou 100 milhões de euros em junho, face ao mês anterior, para 280,1 mil milhões de euros, segundo os dados divulgados esta terça-feira pelo Banco de Portugal (BdP).

Tal subida fez-se do lado das responsabilidades em depósitos, que aumentaram 300 milhões de euros, à boleia da subscrição dos Certificados de Aforro, enquanto os títulos de dívida, sobretudo de longo prazo, contrabalançaram com uma redução de 200 milhões.

A instituição liderada por Mário Centeno nota ainda que os depósitos das administrações públicas aumentaram 1,1 mil milhões de euros em junho, sendo que, "deduzida desses depósitos, a dívida pública diminuiu mil milhões, para 255,4 mil milhões de euros".

© Banco de Portugal

Contas feitas, esta evolução resultou no decréscimo do rácio da divida, que passou no segundo trimestre de 2023 a corresponder a 111,2% do Produto Interno Bruto (PIB), 2,6 pontos percentuais (p.p) abaixo dos 113,8% registados no final de março.

De salientar que, para o cálculo da dívida pública em percentagem do PIB, o BdP utiliza o valor nominal do PIB divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).