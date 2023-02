Dívida pública melhora mais e recua para 113,8% em 2022

O ministro das Finanças, Fernando Medina © LUSA

Afinal a dívida pública portuguesa em 2022 recuou para 113,8%, mais 1,2 pontos percentuais face às estimativas anteriores do governo que apontavam para 115%. O ministro das Finanças, Fernando Medina, anunciou esta terça-feira, durante uma audição na comissão parlamentar de Orçamento e Finanças, que, " pela primeira vez, a dívida portuguesa irá reduzir para 113,8% em 2022".

"Este é um valor que recua para níveis pré-pandemia e ainda para níveis pré-troika. É uma descida impressionante de quase 12 pontos percentuais face aos 125,4% registados em 2021 e é o menos valor desde 2010", destacou.

Para Fernando Medina, esta melhoria da performance da economia portuguesa "alarga as margens de atuação do governo no momento presente, assegura uma maior sustentabilidade do modelo social e significa mais segurança e mais liberdade para as atuais e futuras gerações".

O governante quis ainda realçar o bom resultado do crescimento da economia. Já depois de o INE ter confirmado, esta terça-feira, uma evolução positiva do PIB de 6,7%, em 2022, o ministro das Finanças afirmou que estes dados "superaram todas as expectativas".

"Quando apresentámos o Orçamento de Estado para 2022, a projeção era de 4,9% e fomos apelidados de otimistas, em outubro passado apresentámos uma revisão para 6,5% e a adjetivação repetiu-se. Não tivemos recessão em 2022, crescemos mais e hoje estamos 3,3% acima do nível de atividade que tínhamos em 2019", declarou o governante.

Apesar das boas notícias, Fernando Medina sinalizou ainda os desafios importantes para o ano de 2023, admitindo avançar com novos apoios mas sempre na medida em que as contas certas o permitirem: "O primeiro desafio é assegurar um emprego forte e, para isso, teremos mais investimento público e desejavelmente privado, alavancado por um aumento da execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR); 2023 será ainda um ano de preços elevados, o custo de vida continuará elevado e, por isso, é preciso encarar os dados económicos com humildades, avaliando as decisões para estarmos prontos para agir no momento e de acordo com as respostas que as contas certas puderem dar".