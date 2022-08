Dívida pública recua para 126,7% do PIB no 2.º trimestre

Mário Centeno, governador do Banco de Portugal. © Gerardo Santos/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 01 Agosto, 2022 • 11:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A dívida pública na ótica de Maastricht, a que conta para Bruxelas, diminuiu para 126,7% do Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre, menos 0,3 pontos percentuais face ao final do trimestre anterior, avançou esta segunda-feira o Banco de Portugal (BdP).

Segundo o BdP, em junho de 2022 a dívida pública totalizava 280.562 milhões de euros, mais 209 milhões de euros do que em maio.

"Este acréscimo refletiu, essencialmente, as emissões de títulos de dívida", que superaram as amortizações em cerca de 500 milhões de euros, explica a nota de informação estatística de junho de 2022, hoje publicada no portal do Banco de Portugal.

De acordo com o BdP, os depósitos das administrações públicas aumentaram cerca de 2.400 milhões de euros, pelo que, deduzida desses depósitos, a dívida pública diminuiu perto de 2.200 milhões de euros, para 252.487 milhões de euros.

A próxima atualização das estatísticas da dívida pública do Banco de Portugal será divulgada em 01 de setembro.