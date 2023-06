Dívida pública subiu para 280 mil milhões de euros em abril

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A dívida pública, na ótica de Maastricht, aumentou em sete milhões de euros em abril para um total de 280 mil milhões de euros.

Os dados são do Banco de Portugal que destaca que esta evolução reflete o crescimento das responsabilidades em depósitos (1,1 mil milhões de euros), com as emissões de certificados de aforro a ascenderem a 1,7 mil milhões de euros.

Em sentido contrário, observaram-se amortizações líquidas de títulos de dívida de longo prazo (menos 3 milhões de euros) e de empréstimos (menos 1 milhões de euros), destaca o BdP.

Os depósitos das administrações públicas reduziram-se dois milhões de euros, o que significa que, deduzida desses depósitos, a dívida pública aumentou em nove milhões de euros para 256,9 mil milhões no total.