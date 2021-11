Dois terços das bombas de gasolina vão dar desconto de 10 cêntimos (Imagem de arquivo) © Prakash SINGH/AFP

O Ministério das Finanças anunciou esta terça-feira que desde 1 de novembro, registaram-se "cerca de dois terços dos postos de abastecimento de combustíveis do Continente e Regiões Autónomas" no programa AUTOvoucher, que a partir desta quarta-feira dá um desconto de 10 cêntimos por litro, num total de 50 litros/mês, nos consumos em postos de abastecimento de combustíveis, até março de 2022.

Em comunicado de imprensa, o Ministério de João Leão esclarece que "está já assegurada uma cobertura na esmagadora maioria dos concelhos, sendo expectável que este número continue a crescer nas próximas semanas". Os postos aderentes estarão identificados com o Selo AUTOvoucher.

Para aderir, os consumidores terão de estar inscritos no IVAucher, sendo que quem já aderiu não terá de voltar fazer a adesão para ser reembolsado. Basta então aceder ao site IVAucher.pt, registar o NIF e associar automaticamente os cartões bancários que poderão depois utilizar nas bombas de gasolina. Quem já aderiu ao IVAucher será automaticamente elegível para usufruir do desconto, sem necessidade de qualquer passo adicional.

"Após o primeiro consumo do mês num posto de abastecimento de combustível aderente, independentemente do seu valor, o desconto total será reembolsado na conta bancária do contribuinte, no prazo máximo de dois dias úteis", esclarecem as Finanças. "O valor do desconto que não for utilizado num determinado mês, por um consumidor que esteja registado, transita para os meses seguintes, podendo assim os consumidores acumular saldo para utilização no futuro."