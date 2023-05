Dormidas turísticas de abril nos Açores superam valor de 2019

Lagoa das Sete Cidades, Açores © António Bernardo/Global Imagens

Os Açores registaram, em abril, cerca de 287 mil dormidas em alojamentos turísticos, superando os valores do mesmo mês em 2019 (pré-pandemia), segundo estimativas do Serviço Regional de Estatística (SREA) divulgadas esta quinta-feira.

"O Indicador de Turismo prevê que terão sido registadas, em toda a região, cerca de 287 mil dormidas em alojamentos turísticos em abril", lê-se numa publicação do SREA, divulgada na sua página na Internet, referente a dormidas em hotelaria tradicional, turismo em espaço rural e alojamento local.

Segundo o relatório de atividade turística do SREA referente a abril de 2019, período anterior à pandemia de covid-19, os Açores contabilizaram nesse mês 242 389 dormidas em alojamentos turísticos. Em comparação com esse mês, as estimativas do SREA para abril de 2023 apontam para um crescimento de 18,4%.

Já face a abril de 2022, em que a região registou 236 253 dormidas em alojamentos turísticos, o crescimento estimado é de 21,5%.

A publicação destaca ainda o número de passageiros desembarcados nos aeroportos dos Açores, em abril, provenientes de voos territoriais (do continente português ou da Madeira) e internacionais. Também neste caso, os números de 2023 apontam para um crescimento face a 2019.

O desembarque de passageiros provenientes de voos nacionais cresceu 11,6%, passando de 77 321, em 2019, para 86 298, em 2023. Quanto ao número de passageiros provenientes do estrangeiro desembarcados nos Açores aumentou 49,9%, passando de 12 274 para 18 402.

Já em comparação com abril de 2022, registou-se um aumento de 17,7% nos passageiros provenientes de voos nacionais e de 65,7% nos provenientes de voos internacionais.

Segundo o SREA, o Indicador de Turismo (IT) "tem por objetivo estimar a evolução geral da atividade económica no setor do turismo na Região Autónoma dos Açores".

"O IT-Açores resulta da adição das estimativas das dormidas registadas nos três tipos de alojamento turístico e é divulgado cerca de três semanas antes da publicação do destaque da Atividade Turística", lê-se na publicação.

A estimativa das dormidas no conjunto da hotelaria, no turismo no espaço rural e no alojamento local "recorre aos valores registados no Inquérito à Permanência de Hóspedes na Hotelaria e outros alojamentos" e à "extrapolação de tendências de acordo com a taxa de resposta expectável em cada caso".