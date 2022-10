Dualidade de critérios penaliza bolseiros do IEFP no acesso ao apoio de 125 euros

© DR

Há bolseiros estagiários do IEFP com idades entre 22 e 24 anos que estão a receber o cheque de 125 euros via Segurança Social e outros não. O problema reside num choque entre os critérios usados pela Autoridade Tributária e pela Segurança Social. Os jovens que viram recusado o apoio de 125 euros foram considerados como dependentes pelo Fisco por constarem na declaração de IRS dos pais. Ou seja, os progenitores receberam das Finanças o apoio de 50 euros por dependente.

Acontece que estes jovens declararam rendimentos este ano à Segurança Social por terem descontado 11% da bolsa. No contrato entre estes jovens e o empregador lê-se que "a relação jurídica entre o estagiário a entidade promotora é equiparada, exclusivamente para efeitos de contribuições à Segurança Social, a trabalho por conta de outrem".

Noutras situações, a Segurança Social teve em conta este fator e pagou o cheque de 125 euros aos bolseiros que, na declaração de IRS dos pais, também surgem como dependentes. E a AT não efetuou a transferência dos tais 50 euros por filho para os pais.

A fiscalista da Deco, Marta Canas, critica o "sistema bicéfalo, em que não se percebe quem se responsabiliza sobre o quê, se a AT ou a Segurança Social", defendendo que "esta operação deveria estar centralizada e ter uma linha de apoio específica para os contribuintes".