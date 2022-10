Duarte Cordeiro que isenção de candidato a vogal da ERSE tenha sido afetada

Duarte Cordeiro, ministro do Ambiente e Ação Climática © TIAGO PETINGA/LUSA

"O doutor Ricardo loureiro tem uma carreira, penso eu, de cerca de 14 ou 15 anos, dos quais uma pequena parte foi como assessor do secretário de Estado do Ambiente e da Energia [João Galamba] e quero acreditar que essa pequena parte do longo, extenso currículo do doutor Ricardo Loureiro contribuiu para a sua valorização profissional, técnica e também dos conhecimentos associados à função", começou por considerar Duarte Cordeiro, em conferência de imprensa, em Lisboa, sobre o pacote de 3.000 milhões de euros para apoiar faturas energéticas das empresas.

O ministro do Ambiente considerou que Ricardo Loureiro "deve ser avaliado por aquilo que é a sua experiência profissional e pela sua capacidade de isenção".

"Não me parece que nenhuma delas tenha sido afetada por nenhum aspeto da sua vida profissional", vincou o governante.

O governo propôs Ricardo Loureiro para vogal do Conselho de Administração da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), que foi esta manhã ouvido na Assembleia da República.

A vaga para o cargo está por preencher desde novembro de 2021, altura em que Pedro Verdelho assumiu a presidência do regulador da energia.

Os nomes para estes cargos são propostos pelo governo e antes da discussão no parlamento estão sujeitos a um parecer da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP).

"O doutor Ricardo Loureiro passou pela REN, o doutor Ricardo Loureiro está, neste momento, na Autoridade da Concorrência, portanto, é um especialista. Quer-se nos gabinetes dos ministros, dos secretários de Estado, vários perfis de colaboradores, entre os quais especialistas", apontou Duarte Cordeiro.

De acordo com o ministro, Ricardo Loureiro está "perfeitamente adequado para o desempenho das funções" a que o governo o propõe.

"Temos total confiança que o nome do doutor Ricardo Loureiro seja apreciado por aquilo que foi objetivamente o seu trabalho, a sua experiência, a sua capacidade técnica e a sua capacidade de isenção, é isso que se espera", sublinhou o governante.

Ricardo Loureiro, que foi membro do gabinete do secretário de Estado da Energia, garantiu hoje, no parlamento, a sua "total independência" face ao governo e a empresas reguladas.

Ricardo Jorge Sobral Marques Loureiro respondia assim ao PSD, durante a sua audição na comissão parlamentar de Ambiente e Energia, na sequência da sua indigitação para vogal do Conselho de Administração da ERSE.