É oficial. Escolas fecham durante os próximos 15 dias

Póvoa de Varzim, 18/ 09/ 2020 - Reportagem sobre o regresso às aulas no agrupamento de Escolas Cego do Maio, em contexto de pandemia Covid-19. ( Pedro Granadeiro / Global Imagens ) © Pedro Granadeiro / Global Imagens

O primeiro-ministro acaba de anunciar ao País o fecho das escolas durante os próximos 15 dias. "Manda o princípio da precaução", justifica António Costa, em direto a partir de São Bento.

"Desejamos que esta interrupção seja de curta duração e que tenha a sua devida compensação no calendário escolar. Seja na interrupção no período do Carvanal, seja na Páscoa, seja na chamada interrupção de verão. É a razão pela qual, neste momento e nesta quinzena, há pura e simplesmente uma suspensão da atividade letiva - o que dará tempo para poder medir a evolução da situação e para ver também como é que este período pode ser compensado mais à frente", explicou António Costa.

As medidas entram em vigor nesta sexta-feira e sem ensino à distância. Escolas, centros de formação profissional e tribunais vão ficar encerrados durante 15 dias. Esta interrupção vai ser de curta duração e com compensação no calendário escolar, que será definido pelo ministro da Educação.

Novos dados sobre a prevalência da nova estirpe (britânica) onde se verifica um crescimento muito acentuado esta semana temos 20% de prevalência e os estudos prospetivos indicam que pode ter um aumento significativo atingindo 60%.

Apoios para os pais correspondem a 66% do vencimento

À semelhança do que aconteceu no ano passado, os pais que fiquem em casa com os filhos até aos 12 anos, recebem o apoio salarial. Mantêm-se também abertas escolas para receberem os filhos dos trabalhadores de serviços essenciais. As faltas serão justificadas e as escolas asseguram alimentação às crianças.

Questionado sobre os apoios aos pais que ficam em casa com os filhos até aos 12 anos, o primeiro-ministro referiu que correspondem a 66% do vencimento, tal como aconteceu no primeiro confinamento.

As medidas vão durar por 15 dias com reavaliação dentro de duas semanas.

Costa admite que encerramento das escolas é "profundamente danoso"

"O encerramento é profundamente danoso para as crianças e não há dinheiro que pague o dano no processo de aprendizagem", justificou o primeiro-ministro. "Tem danos muito acrescidos, por isso até ao limite procurámos evitar a todo o custo estas medidas", acrescentou António Costa.

"É muito frustrante que agora, com o arranque do segundo período com o sucesso de todo um primeiro período, ter de sofrer uma interrupção destas", indicou o primeiro-ministro.

Serviços públicos por marcação

António Costa indicou ainda que as Lojas do Cidadão vão encerrar, mantendo-se os restantes serviços públicos abertos com atendimento apenas com marcação prévia.

Nos tribunais são suspensos os prazos não urgentes, mantendo-se os restantes processos.

Todas estas medidas entram em vigor a partir desta sexta-feira e vigoram durante "os próximos 15 dias", sublinhou António Costa. Ainda assim, admitiu prolongar estas exceções, caso a evolução da situação epidemiológica o justifique.

(Em atualização)