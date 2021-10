Portugal eleito melhor país do mundo, pela Condé Nast Traveller

Algarve © Getty Images/iStockphoto

Portugal continua a despertar elevado interesse junto dos viajantes, apesar de nestes últimos 18 meses poucos foram os turistas que se aventuraram por terras lusas. Mas com a pandemia controlada e regras apertadas para garantir a segurança sanitária dos cidadãos, Portugal aparece como um destino altamente apetecível. Isso mesmo ficou agora comprovado com a eleição de Portugal como o melhor país do mundo pelos leitores da revista Condé Nast Traveller.

Os Readers 'Choice Award da conceita publicação, que este ano contou com a participação de cerca de 800 mil leitores, chegaram ao país sob a forma de dois galardões: melhor país do mundo e melhor hotel de Portugal e Espanha.

Segundo a Condé Nast Traveller, Portugal "está cada vez melhor, com uma valorização crescente não só das praias, mas também da comida e do vinho' e, por isso, foi distinguido com o prémio Melhor País do Mundo.

Já o prémio para Melhor Hotel de Espanha e Portugal foi para o São Lourenço do Barrocal, no Alentejo, que segundo descreve a Condé Nast Traveller oferece "um tempo sereno numa paisagem selvagem e evocativa".

"À medida que as restrições diminuem fica claro que nossos leitores passaram grande parte do último ano e meio a sonhar com viagens e a projetar aventuras. A diversidade e a vibração dos vencedores do nosso Readers 'Choice Award representam o desejo de voltar ao mundo e experimentar o melhor que a indústria de viagens tem a oferecer", diz Divia Thani, diretora da Condé Nast Traveller.

Segundo a publicação, as respostas dos leitores são um comprovativo de que "estão ansiosos para viajar", com a maioria a dizer que "gostaria de fazer mais viagens agora do que nunca".