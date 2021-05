E se lhe disserem que pode viver um ano em Lisboa por 10 euros?

© D.R.

"E se lhe dissessem que pode ficar a viver nesta casa, durante 1 ano, por 10€?". É com esta frase que Laura Silva, de 27 anos, lança em Portugal uma iniciativa sui generis: um sorteio digital de uma casa em condomínio fechado, avaliada em perto de 650 mil euros.

O anúncio está no Raffle, arrancou esta quinta-feira, e os candidatos só têm de comprar uma rifa no valor de 10 euros. No dia 16 de maio, é conhecido o vencedor.

Para que cada pessoa tenha uma maior probabilidade de ganhar, o sorteio não vai aceitar mais participantes depois de se venderem 3 mil rifas.

"Olá! Chamo-me Laura, tenho 27 anos e decidi largar toda a minha estabilidade de Lisboa, por um desafio profissional de 3 anos fora de Portugal", lê-se no anúncio.

A casa é composta por uma sala, uma suite, dois quartos, duas casas de banho, uma cozinha totalmente equipada e uma varanda. Tem ainda parqueamento para 2 viaturas, arrecadação e porteiro/vigilância 24h.

Com vidros duplos, estores elétricos e aquecimento central, encontra-se totalmente equipada e mobilada. No condomínio há piscina e jardins.



Como revela Laura Silva, o apartamento fica em Linda-a-Velha e tem "excelentes acessos à A5, CRIL, CREL e à Marginal", sendo circundado por uma vasta rede de transportes públicos, restaurantes, serviços, supermercados e todo o tipo de comércio.