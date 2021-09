Economia desacelera na quarta semana de agosto

Pessoas viajam em um elétrico, em Lisboa, 18 de junho de 2021. O Governo decidiu proibir as deslocações de e para a Área Metropolitana de Lisboa (AML) no fim de semana devido à subida dos casos de covid-19 neste território. MÁRIO CRUZ/LUSA © LUSA

Na reta final do mês de agosto, a economia portuguesa desacelerou, de acordo com o indicador diário de atividade económica, publicado com uma periodicidade semanal pelo Banco de Portugal. "Na semana terminada a 29 de agosto, o indicador diário de atividade económica (DEI) e a taxa bienal correspondente diminuíram face à semana anterior", revela a instituição liderada por Mário Centeno.

O DEI sintetiza um conjunto de informação de natureza quantitativa e com frequência diária, como o tráfego rodoviário de veículos comerciais pesados nas autoestradas, o consumo de eletricidade e de gás natural, a carga e correio desembarcados nos aeroportos nacionais e as compras efetuadas com cartões em Portugal por residentes e não residentes. Por isso, permite traçar, em tempo real, um quadro da evolução da atividade económica no país - são os chamados indicadores de alta frequência.

A desaceleração da atividade económica registada na semana passada tem lugar depois de, na terceira semana de agosto, a economia ter estagnado.

Desde o início de agosto que tem sido levantadas restrições, levando Portugal a desconfinar gradualmente. A partir de 23 de agosto, e graças à velocidade do processo de vacinação, o País entrou na segunda fase de desconfinamento. Entre as mudanças introduzidas nessa altura está o facto de os restaurantes, cafés e pastelarias passam a poder ter até oito pessoas (em vez de seis) por grupo no interior dos espaços e até 15 pessoas (em vez de 10) por grupo em esplanadas. Os eventos, quer de natureza familiar, incluindo casamentos e batizados, quer os espetáculos culturais, passam a ter o limite de ocupação de 75%.

O alívio nas restrições tem efeitos sobre a economia nomeadamente porque permite aumento do consumo das famílias.