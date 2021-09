Economia pode crescer até 5% este ano, prevê ISEG

© Paulo Spranger /Global Imagens

O ISEG reviu em alta o crescimento da economia em 2021 para um intervalo entre 4 e 5%. "Mantendo-se a tendência da informação atualmente disponível, e atendendo à base homóloga, espera-se que no 3º trimestre de 2021 o PIB possa vir a crescer entre 3,5% e 4,0% em relação ao trimestre homólogo e entre 1,7% e 2,2% em relação ao trimestre anterior. Para a totalidade do ano, a crescimento do PIB é revisto em alta para valores no intervalo entre 4% a 5%", revela a instituição na sua síntese de conjuntura divulgada hoje.

Segundo a análise do ISEG, este terceiro trimestre tem sido marcado "por uma progressiva normalização da atividade", com "um forte crescimento da atividade nos serviços, alguma desaceleração na construção e uma evolução incerta, mas mais provavelmente negativa, na indústria, em consequência da crise no fornecimento de semicondutores".

Em relação à procura interna, o ISEG sublinha que "o consumo privado, apesar das restrições no mercado automóvel, terá continuado a crescer em cadeia, sobretudo na procura de serviços", e antecipa uma desaceleração do investimento, nomeadamente na construção.

É esperado que a procura externa líquida dê um contributo positivo para o crescimento. "Espera-se, ao fim de vários trimestres, um contributo positivo para o crescimento do PIB impulsionado pela retoma parcial da procura externa turística", lê-se na análise do ISEG.

A estimativa preliminar do Instituto Nacional de Estatística (INE) para o segundo trimestre, divulgada esta semana, aponta para um crescimento em cadeia de 4,9% e homólogo de 15,5%.