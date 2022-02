Economia portuguesa com capacidade de financiamento de 1424 milhões em 2021

Fachada da sede do Banco de Portugal, em Lisboa (Angelo Lucas/Globalimagem) © Angelo Lucas/Globalimagem

A economia portuguesa registou um excedente externo de 1424 milhões de euros em 2021. Segundo dados divulgados pelo Banco de Portugal (BdP) esta segunda-feira, o valor corresponde a 0,7% do PIB e representa um acréscimo de 1375 milhões de euros face a 2020.

Ainda que tanto as exportações como as importações de bens tenham aumentado no ano passado comparativamente com 2020, o défice da balança de bens aumentou, já que as importações cresceram a um ritmo ligeiramente superior do que as exportações. Sendo que tanto as exportações como as importações de bens apresentam valores superiores a 2019, período anterior à pandemia.

"O excedente da balança de serviços aumentou face a 2020, porque o incremento no excedente das viagens e turismo mais do que compensou a redução do saldo dos serviços de transportes (os custos associados ao transporte de mercadorias cresceram)", destaca o BdP, acrescentando que os turistas residentes em França, Reino Unido e Espanha continuaram a ser os responsáveis pelas maiores receitas turísticas no país em 2021.

Já "os valores das exportações e importações de serviços ficaram abaixo dos registados antes da pandemia: as exportações correspondem a 76% e as importações a 99% dos valores observados em 2019".

Em relação ao mês de dezembro, o défice da balança comercial subiu 434 milhões de euros face ao mesmo mês do ano anterior. "O aumento do excedente da balança de serviços em 164 milhões de euros não foi suficiente para compensar o agravamento do défice da balança de bens em 598 milhões de euros", frisa o banco central português.

Em relação à balança de bens, as expoprtações cresceram menos do que as importações, registando 23,5% e 28,8%, respetivamente. No que toca à balança de serviços, tanto as exportações como as importações aumentaram (40,7% e 46%, respetivamente), impulsionadas pela exportação de viagens e turismo e pela importação de serviços de transporte.

Sobre as exportações e importações de viagens e turismo, ainda em dezembro, registou-se um crescimentos de 68,9% e 60,1%, respetivamente, ainda que estes valores estejam aquém dos registados no mesmo mês de 2019.

(Em atualização)