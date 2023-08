Economia portuguesa com excedente externo de 2,1 mil milhões de euros no primeiro semestre

© Angelo Lucas/Globalimagem

A economia portuguesa registou um excedente externo de 2,1 mil milhões de euros nos primeiros seis meses do ano, um valor que corresponde a 1,6% do Produto Interno Bruto (PIB) semestral e que compara com um défice de 2,9 mil milhões no período homólogo, segundo os dados divulgados esta segunda-feira pelo Banco de Portugal (BdP).

Este desempenho "deve-se maioritariamente aos resultados do segundo trimestre do ano", altura em que o saldo das balanças corrente e de capital alcançou os 1,5 mil milhões de euros, nota a instituição liderada por Mário Centeno. Até março, o mesmo saldo cifrou-se em 582,5 milhões de euros.

Para a evolução das contas externas contribuíram, especificamente, a diminuição do défice da balança de bens e os aumentos dos excedentes das balanças de serviços e de capital.

Ora, no que respeita à balança de bens, verificou-se um decréscimo de 531 milhões de euros no défice, com as exportações a crescerem mais do que as importações. Enquanto as exportações de bens cresceram 3,3% até junho, para 1,2 mil milhões de euros, as importações subiram 1,4%, para 692 milhões.

A balança de serviços, por seu turno, registou um aumento de 3,8 mil milhões de euros no excedente, tendo a evolução do saldo de viagens e turismo justificado mais de metade da variação com um aumento de 1,9 mil milhões. Já a balança de capital cresceu 725 milhões de euros, "devido essencialmente ao maior recebimento de ajudas ao investimento e à maior cedência de licenças de carbono", aponta o regulador.

Quanto à capacidade de financiamento da economia nacional, o BdP refere que o primeiro semestre traduziu-se num saldo da balança financeira de 2,8 mil milhões de euros, fruto do aumento dos ativos sobre o exterior, que foi superior à subida dos passivos.

Concretamente, os ativos sobre o exterior subiram 6,6 mil milhões de euros, em resultado do investimento das administrações públicas e de bancos em títulos emitidos por não residentes, assim como do acréscimo dos empréstimos concedidos por empresas a entidades não residentes.

Do outro lado, os passivos somaram 3,8 mil milhões, devido, sobretudo, ao aumento dos depósitos de não residentes nos bancos nacionais (8,1 mil milhões de euros), e que foi parcialmente compensado pela redução dos passivos externos do banco central (-5,8 mil milhões de euros).

De acordo com o supervisor, os setores que mais contribuíram para a variação positiva dos ativos líquidos de Portugal perante o resto do mundo foram o banco central (6,9 mil milhões de euros), as administrações públicas (4,4 mil milhões de euros), e as instituições financeiras não monetárias (1,5 mil milhões de euros).

As restantes instituições financeiras e monetárias e as sociedades de seguros e fundos de pensões, por sua vez, apresentaram variações negativas dos seus ativos líquidos, de 8,9 mil milhões e 1,2 mil milhões de euros, respetivamente.

Neste sentido, a dívida externa líquida de Portugal reduziu-se de 67,6% do PIB (161,6 mil milhões de euros), no final de 2022, para 61,4% (154,7 mil milhões de euros), no segundo trimestre de 2023. "Trata-se do rácio mais baixo observado desde junho de 2007", indica o BdP.

Relativamente à posição de investimento internacional, Portugal passou de -84,7% do PIB anual (-202,7 mil milhões de euros), no final de 2022, para -77,6% do PIB (-195,6 mil milhões de euros), no final de junho de 2023, sendo este o rácio menos negativo desde o terceiro trimestre de 2006.