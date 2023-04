Economia portuguesa com excedente externo de 345 milhões até fevereiro

© Pixabay

A economia portuguesa registou um excedente externo de 345 milhões de euros até fevereiro, que compara com um défice de 813 milhões de euros no período homólogo, divulgou esta quarta-feira o Banco de Portugal (BdP).

Segundo o banco central, no mês de fevereiro de 2023 registou-se um saldo negativo nas balanças corrente e de capital de 168 milhões de euros.

O défice da balança de bens e serviços reduziu-se em 389 milhões de euros em relação ao mesmo mês de 2022, traduzindo um aumento do excedente da balança de serviços e uma redução do défice da balança de bens.

O défice da balança de bens diminuiu 94 milhões de euros em relação a fevereiro de 2022, para 1.788 milhões de euros, reflexo de um crescimento das exportações, de 417 milhões de euros, superior ao das importações, de 323 milhões de euros (mais 7,2% e 4,2%, respetivamente), segundo o Banco de Portugal.

No mês em análise, as exportações de serviços aumentaram 22,8% e as importações de serviços subiram 19,1%, sobretudo devido às viagens e turismo e aos serviços de transporte.

As exportações e as importações de viagens e turismo cresceram, em termos homólogos, 38,7% e 37,1%, respetivamente, resultando num aumento do saldo desta rubrica de 251 milhões de euros.

De acordo com o Banco de Portugal, em fevereiro as exportações de viagens e turismo totalizaram 1.200 milhões de euros, "o valor mais elevado da série para um mês de fevereiro".

Quanto à balança de rendimento primário, agravou o défice em 258 milhões de euros relativamente a fevereiro de 2022, "devido sobretudo à subida dos rendimentos de investimento pagos ao exterior".

Já a balança de rendimento secundário viu o excedente aumentar em 81 milhões de euros e a balança de capital apresentou um excedente de 182 milhões de euros, uma redução de 68 milhões de euros relativamente ao período homólogo.

No acumulado dos dois primeiros meses do ano, face ao mesmo período de 2022, o BdP destaca a diminuição do défice da balança de bens em 143 milhões de euros, uma vez que as exportações cresceram mais do que as importações (1.270 milhões de euros e 1.127 milhões de euros, ou 11,3% e 7,6%, respetivamente), e o aumento de 806 milhões de euros do excedente da balança de serviços, sobretudo devido à subida de 676 milhões do saldo das viagens e turismo.

Já o excedente da balança de rendimento primário cresceu 164 milhões de euros, refletindo o incremento dos recebimentos de prestações sociais e a diminuição da contribuição financeira paga por Portugal para o orçamento da União Europeia, enquanto o excedente da balança de capital subiu 279 milhões de euros, devido essencialmente à menor aquisição de licenças de carbono.

Quanto ao défice da balança de rendimento primário, aumentou 235 milhões de euros até fevereiro, segundo o BdP devido aos rendimentos de investimento, que registaram um aumento de pagamentos superior ao dos recebimentos.

No que se refere à balança financeira, até fevereiro registou um saldo de 300 milhões de euros, "refletindo um aumento dos ativos sobre o exterior (3.500 milhões de euros) superior ao incremento dos passivos (3.200 milhões de euros)".

De acordo com o BdP, o aumento dos ativos é justificado, essencialmente, pelo investimento das administrações públicas e outras instituições financeiras monetárias em dívida titulada emitida por não residentes (3.200 milhões de euros e 1.100 milhões de euros, respetivamente) e, ainda, pelo aumento dos depósitos do banco central no exterior (1.100 milhões de euros).

"Estes incrementos foram parcialmente compensados pelos desinvestimentos do banco central em títulos de dívida emitidos pelo resto do mundo (-1.500 milhões de euros) e de sociedades de seguros e fundos de pensões em unidades de participação de fundos de investimento estrangeiros (-900 milhões de euros)", detalha.

O banco central explica que a variação dos passivos neste período se deve sobretudo a recebimentos de fundos comunitários por parte das administrações públicas (2.300 milhões de euros); crescimento dos passivos do banco central sob a forma de empréstimos (1.200 milhões de euros); investimentos de não residentes em títulos de dívida pública portuguesa (900 milhões de euros); e investimento direto estrangeiro em instrumento de capital das sociedades não financeiras (800 milhões de euros).

Em sentido contrário, o banco central registou ainda uma redução de passivos perante o Eurosistema (-2.200 milhões de euros).

Segundo o BdP, os setores que mais contribuíram para a variação positiva dos ativos líquidos de Portugal perante o resto do mundo foram o banco central (1.200 milhões de euros), as outras instituições financeiras monetárias (300 milhões de euros) e as instituições financeiras não monetárias exceto sociedades de seguros e fundos de pensões (300 milhões de euros).

Pelo contrário, as sociedades de seguros e fundos de pensões (-1.500 milhões de euros) apresentaram um crescimento dos passivos superior ao incremento dos ativos.

As estatísticas da balança de pagamentos são atualizadas pelo banco central em 23 de maio.