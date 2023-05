Economia portuguesa com excedente externo de 996 milhões no primeiro trimestre

As exportações de viagens e turismo totalizaram 1.636 milhões de euros, "o valor mais elevado da série para um mês de março", indica o Banco de Portugal

A economia portuguesa apresentou um excedente externo de 996 milhões de euros, no primeiro trimestre de 2023, que compara com um défice de 1540 milhões no período homólogo, de acordo com os dados das estatísticas de balança de pagamentos do Banco de Portugal.

Esta evolução reflete, indica a instituição, a diminuição do défice da balança de bens, de 237 milhões de euros, em resultado do crescimento das exportações acima das importações (2104 milhões de euros e 1867 milhões de euros, ou 11,9% e 8,0%, respetivamente). Decorre, ainda, do aumento do excedente da balança de serviços, de 1832 milhões de euros, graças, sobretudo, ao acrescimento de 1.115 milhões de euros do saldo das viagens e turismo, e à diminuição do défice da balança de rendimento primário, de 128 milhões de euros.

Destaque, ainda, para o contributo decorrente da diminuição do excedente da balança de rendimento secundário, de 41 milhões de euros, e do aumento do excedente da balança de capital, 381 milhões de euros, devido essencialmente à menor aquisição de licenças de carbono.

Quanto à capacidade de financiamento da economia portuguesa no primeiro trimestre, refere o Banco de Portugal que esta se traduziu num saldo da balança financeira de 1.433 milhões de euros, fruto do "aumento dos ativos sobre o exterior, de 6.055 milhões de euros, justificado pelo investimento das administrações públicas em dívida titulada emitida por não residentes (3.184 milhões de euros) e pelo aumento dos depósitos do banco central no exterior (2.254 milhões de euros)".

Destaque, ainda, para "a variação de passivos, de 4.622 milhões de euros devido, sobretudo, ao aumento dos depósitos de não residentes nos bancos nacionais (2640 milhões de euros) e das responsabilidades das administrações públicas relativamente a fundos da União Europeia recebidos e ainda não entregues aos beneficiários finais (1.971 milhões de euros)".

As administrações públicas (2159 milhões de euros), o banco central (1525 milhões de euros), e as sociedades não financeiras (776 milhões de euros) foram os setores que mais contribuíram para a variação positiva dos ativos líquidos de Portugal perante o resto do mundo. ​​​As outras instituições financeiras monetárias (-2129 milhões de euros) e as sociedades de seguros e fundos de pensões (-1563 milhões de euros) apresentaram uma variação negativa dos seus ativos líquidos, acrescenta o BdP.

Assim, a dívida externa líquida do país reduziu-se de 68,1% do PIB (162,9 mil milhões de euros), no final de 2022, para 64,6% (158,1 mil milhões de euros), no primeiro trimestre de 2023. "Trata-se do rácio mais baixo observado desde setembro de 2007", sublinha o Banco de Portugal.

Numa análise mais fina, indica a Banco de Portugal que, em março de 2023, o saldo das balanças corrente e de capital foi de 515 milhões de euros, o que corresponde a um aumento de 1.241 milhões de euros relativamente ao mesmo mês de 2022.

A balança de bens e serviços "tornou-se excedentária", com um saldo de 164 milhões de euros. Este valor traduz um aumento de 1.006 milhões de euros em relação ao mês homólogo, devido à redução de 319 milhões de euros do défice da balança de bens, para 1.823 milhões, e do aumento do excedente da balança de serviços de 688 milhões para um total de 1.986 milhões de euros.

Destaca o Banco de Portugal que a redução do défice da balança de bens "refletiu um crescimento das exportações, de 911 milhões de euros, superior ao das importações, de 592 milhões de euros (14,2% e 6,9%, respetivamente)".

Quanto à balança de serviços, realce para o crescimento de 31,1% das exportações, o que "reflete, sobretudo, o contributo das viagens e turismo, cujas exportações cresceram, em termos homólogos, 36,1%". As exportações de viagens e turismo totalizaram 1.636 milhões de euros, "o valor mais elevado da série para um mês de março".

(em atualização)