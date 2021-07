Economia portuguesa com maior crescimento da UE face ao início do ano

União Europeia © DR

Portugal foi a economia que mais cresceu no segundo trimestre, quando comparado com os primeiros três meses do ano, mas o arranque de 2021 tinha sido catastrófico face ao desempenho das restantes economia europeias

Esta evolução é explicada assim pela maior contração entre janeiro e março devido ao segundo confinamento geral decretado pelo governo logo em meados do primeiro mês do ano.

"Entre os Estados-membros para os quais existem dados disponíveis para o segundo trimestre de 2021, Portugal (+4,9%) registou o maior aumento face ao trimestre anterior, seguido da Áustria (+4,3%) e Letónia (+3,7%), enquanto a Lituânia (+0,4%) e República Checa (+0,6%) registaram o menor aumento", refere o gabinete de estatística da União Europeia.

Em termos homólogos, ou seja, comparando com o segundo trimestre de 2020, Portugal foi a quarta economia que mais cresceu na União Europeia, mas ficou atrás de países como Espanha, França e Itália que conseguiram uma expansão mais generosa da atividade entre os meses de abril e junho.

"No segundo trimestre de 2021, o PIB ajustado de sazonalidade aumentou 2,0% na zona euro e 1,9% na UE, face ao trimestre anterior, segundo uma estimativa preliminar do Eurostat. No primeiro trimestre de 2021, o PIB tinha diminuído 0,3% na zona euro e 0,1% na UE.

O gabinete de estatística da União Europeia ressalva que os dados disponíveis são ainda incompletos e podem ser sujeitos a revisões posteriores.