Economia portuguesa deverá crescer 2,5% este ano e 1,2% em 2024

A economia portuguesa deverá crescer 2,5% neste ano e 1,2% em 2023, de acordo com as projeções da Allianz Trade, acionista da Companhia de Seguro de Créditos COSEC.

Os especialistas da Allianz Trade reviram, assim, em alta as projeções para economia portuguesa para 2023, prevendo agora que o Produto Interno Bruto (PIB) nacional avance 2,5% em 2023 e 1,2% no próximo ano.

No último trimestre, os especialistas antecipavam que a economia portuguesa expandisse 1% em 2023 e 1,2% em 2024.

No mesmo sentido, foram revistas em alta as previsões para a Zona Euro para 2023, apontando para um crescimento de 0,5% neste ano e de 1% em 2024.

Já quanto à inflação, as previsões sugerem que Portugal vai terminar o ano com uma taxa de inflação de 5,3% e de 3% em 2024, ficando próximo da média da Zona Euro, que deverá registar uma inflação de 5,6% neste ano e de 2,6% em 2024, encaminhando-se para o objetivo do Banco Central Europeu (BCE), que é uma inflação próxima dos 2%.