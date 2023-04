Eixo Atlântico apoia ligação de alta velocidade a Espanha por Trás-os-Montes

© Direitos Reservados

A associação Eixo Atlântico manifestou apoio à reivindicação dos autarcas transmontanos de uma futura ligação ferroviária de alta velocidade a Espanha pela região de Trás-os-Montes, divulgou esta sexta-feira a Câmara de Bragança.

O município informa, em comunicado, que a posição da associação que junta cidades do norte de Portugal e da Galiza, em Espanha, foi assumida numa reunião do conselho executivo, realizada na quinta-feira, em Bragança.

"A comissão executiva do Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular apoia a posição de Bragança e de vários municípios de Trás-os-Montes e Alto Douro relativa à exigência da passagem da alta velocidade ferroviária na região e a sua posterior ligação a Espanha", lê-se no comunicado.

Em causa está uma reivindicação assumida pela Comunidade Intermunicipal (CIM) Terras de Trás-os-Montes de que o Plano Ferroviário Nacional (PFN) aposte numa linha Porto-Bragança-Zamora-Madrid, como corredor internacional, ao invés da prevista entre Aveiro e Salamanca.

Esta posição já foi apresentada ao Governo e na discussão pública do PFN e ganhou agora o apoio da Eixo Atlântico, segundo a autarquia de Bragança, que integra aquela associação.

De acordo com o município transmontano, "a decisão foi conhecida durante a reunião da comissão executiva do Eixo Atlântico, que aconteceu esta quinta-feira, na sala de atos do município de Bragança".

"Vários municípios, não só de Trás-os-Montes e Alto Douro, mas também da Área Metropolitana do Porto, têm defendido uma ligação ferroviária que cumprisse o objetivo que o governo tinha definido - a ligação das capitais de distrito, no caso particular de Vila Real e Bragança, e a ligação a Espanha", refere a autarquia.

A Câmara sustenta que, "além de várias premissas que a favorecem, Bragança tem uma linha de alta velocidade a 40 quilómetros, do outro lado da fronteira (em Puebla de Sanábria), e faz todo sentido que o PFN possa ser implementado de forma efetiva no território, fomentando a ligação entre dois países", Portugal e Espanha.

Segundo a autarquia, "o Eixo Atlântico entende que estas propostas apresentadas pelos municípios portugueses, na reunião da comissão executiva, têm todo o sentido, uma vez que terão um impacto positivo no desenvolvimento da região Norte".

Na reunião "foi ainda definido dar início a um processo de debates no âmbito do Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular relativamente a estas propostas, bem como a elaboração de pareceres técnicos que servirão de base à negociação e reivindicação da alta velocidade em Trás-os-Montes".

Numa deslocação a Bragança, em fevereiro, para falar de ferrovia, o secretário de Estado das Infraestruturas, Frederico Francisco, rejeitou começar por Trás-os-Montes a execução do PFN e não se comprometeu com a possibilidade de este território vir a ter comboio de alta velocidade.

O governante vincou que Portugal "tem a população quase toda no eixo Braga/Faro e todas as infraestruturas de transporte se ligam de uma forma ou de outra a esse eixo", pelo que "sem estruturar esse eixo a utilidade das outras infraestruturas fica muito prejudicada".

A região, concretamente todo o distrito de Bragança, está sem comboio há 30 anos e se demorar outro tanto tempo a regressar, para o secretário de Estado, "é um feito notável" como o foi o plano rodoviário nacional, em que Bragança foi a última do país a ter autoestrada.

O secretário de Estado remeteu para futuros governos esta e outras decisões, nomeadamente a calendarização e prioridades de execução do plano "de acordo com a capacidade de investimento que o país tiver".