Em Gaia, nenhum super e hipermercado abrirá antes das 8 horas, garante autarquia

Mercadona © Fábio Poço/Global Imagens

Dinheiro Vivo 12 Novembro, 2020 • 17:24 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia vai tomar medidas, caso o governo não as tome entretanto, para evitar os super e hipermercados abram antes das 8h da manhã já este fim de semana. O autarca local, Eduardo Vítor Rodrigues, diz isso mesmo em comunicado. Indicando que "aguarda, com confiança e tranquilidade, a decisão do Conselho de Ministros sobre o horário de abertura dos estabelecimentos comerciais".

"No máximo, só será permitida a abertura às 8 horas a todos os super e hipermercados", propôs o presidente da câmara.

Apesar disso, e para futura orientação de todos os gaienses, se esta resolução não ficar explícita depois do Conselho de Ministros que está a decorrer, "a Câmara Municipal de Gaia vai proibir qualquer abertura de supermercados antes das 8 horas, mantendo o comércio local os seus horários normais de abertura", anuncia a autarquia.

Eduardo Vítor Rodrigues explica depois que o comércio local "merece as mesmas regras das grandes superfícies". "Estes estabelecimentos, que pagam todos os impostos em Portugal, não podem ser discriminados face aos hipermercados", diz o autarca que pede "respeito pelos sacrifícios das pessoas, pelo Estado de Emergência e pelo trabalho de quem está a lutar contra esta pandemia".

Para o responsável local, é premente definir a hora de abertura e encerramento destes estabelecimentos, impondo regras claras.

Eduardo Vítor Rodrigues acrescenta: "ou o Conselho de Ministros define uma regra que vale para o país ou, se não a definir, ficará ao critério dos presidentes de Câmara e o que eu defenderei é que, no âmbito da Área Metropolitana do Porto se crie uma regra igual para todos".