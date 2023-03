Emissões de títulos superam amortizações em 1900 milhões de euros em janeiro 8Imagem de arquivo) © Angelo Lucas /Global Imagens

As emissões de títulos (dívida e ações) superaram, em janeiro, as amortizações em 1900 milhões de euros, informou esta quarta-feira o Banco de Portugal (BdP).

As emissões de títulos de dívida superaram as amortizações em 1800 milhões de euros e as emissões de ações superaram as amortizações em 100 milhões de euros.

De acordo com o banco central, "o setor das administrações públicas foi o que mais contribuiu para este resultado", com as emissões de títulos a excederem as amortizações em 2.200 milhões de euros. Já as empresas não financeiras apresentaram amortizações superiores às emissões em 300 milhões de euros.

No final de janeiro, o valor total de títulos emitidos por entidades residentes em Portugal era de 461,1 mil milhões de euros, mais 5.100 milhões de euros do que no final de dezembro.

Segundo o BdP, para este resultado contribuíram as emissões líquidas de amortizações, de 1.900 milhões de euros, e a valorização de títulos de dívida pública em 2.800 milhões de euros e a valorização em 800 milhões de euros nas ações emitidas pelo setor financeiro.

Ainda no final de janeiro, estavam previstas, para os 12 meses seguintes, amortizações de 40,5 mil milhões de euros, o que correspondia a 14,7% dos 274,3 mil milhões de títulos de dívida 'vivos' naquela data.