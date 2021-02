Emissões líquidas de títulos por residentes somam 33.800 milhões de euros em 2020

Fachada da sede do Banco de Portugal, em Lisboa (Angelo Lucas/Globalimagem) © Angelo Lucas/Globalimagem

Dinheiro Vivo/Lusa 08 Fevereiro, 2021 • 12:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Segundo o Banco de Portugal (BdP), os 33.800 milhões de euros de emissões líquidas (emissões brutas deduzidas de amortizações) de títulos no ano passado resultaram das emissões líquidas positivas de títulos de dívida (29.500 milhões de euros) e de ações (4.300 milhões de euros).

Por setor institucional, no ano passado as emissões líquidas foram positivas em todos os setores: As administrações públicas registaram "o montante mais expressivo" (20.700 milhões de euros), enquanto as sociedades financeiras apresentaram um valor de 7.000 milhões de euros e as sociedades não financeiras totalizaram 6.100 milhões de euros.

O saldo de títulos emitidos por residentes foi de 484.700 milhões de euros, mais 5.800 milhões de euros do que no final de novembro, o que ficou a dever-se às emissões líquidas e à valorização de ações cotadas de sociedades não financeiras.

Face ao final de 2019, o BdP dá conta de um aumento de 28,7 mil milhões de euros, atribuído "sobretudo às emissões líquidas positivas já referidas, parcialmente compensadas pela desvalorização das ações das sociedades não financeiras (4.500 milhões de euros) e das sociedades financeiras (1.700 milhões de euros)".

Considerando apenas o mês de dezembro, as emissões líquidas de títulos por residentes foram positivas em 4.500 milhões de euros, valor que resulta de emissões líquidas de títulos de dívida em 2.400 milhões de euros e de ações em 2.100 milhões de euros.

Por setor institucional, as sociedades não financeiras e as sociedades financeiras apresentaram as maiores emissões líquidas em dezembro, no valor de 2.000 milhões de euros e de 1.800 milhões de euros, respetivamente, enquanto as administrações públicas registaram 700 milhões de euros.