Emprego público recua 1% para 733 771 postos de trabalho

O emprego no setor das administrações públicas situou-se em 733 771 postos de trabalho, a 30 de setembro de 2022, uma quebra de 1% face ao trimestre anterior, quando o número de funcionários público tinha atingido um recorde de 741 698 postos de trabalho, segundo a síntese estatística do emprego público relativo ao terceiro trimestre do ano, divulgada esta segunda-feira.

São menos 7 927 funcionários públicos. Este recuo deve-se sobretudo "à quebra do emprego na administração central", que perdeu 8 988 postos de trabalho, o que correspondente a uma variação de -1,6%, de acordo com a síntese estatística. A redução do número de postos de trabalho registou-se fundamentalmente nas áreas governativas da Educação, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que, no conjunto, tiveram uma quebra de 7 783 postos de trabalho.

De acordo com as estatísticas da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP), este recuo reflete "a atividade de mudança de ano letivo com os processos de colocação dos docentes nos estabelecimentos de ensino superior e de ensino básico e secundário, bem como dos técnicos superiores para as atividades de enriquecimento curricular no ensino básico e secundário, ainda a decorrer no final do terceiro trimestre".

Na área governativa da Defesa Nacional, "a redução de 755 postos de trabalho está relacionada com a diminuição do emprego nas Forças Armadas, sobretudo praças e sargentos", justifica o documento estatístico.

Por outro lado, registou-se um aumento de 1 676 trabalhadores nas autarquias.

Já em termos homólogos, verificou-se um crescimento de 1,3% do emprego no Estado de 724 336 para 733 771. São mais 9 435 postos de trabalho. Esta subida resultou "do aumento sobretudo na administração central (+0,9%, correspondente a mais 4 728 postos de trabalho) e na administração local (+2,9%, correspondente a mais 3 641 postos de trabalho)", segundo a síntese estatística.

Na administração central, o aumento de emprego verificou-se essencialmente nas Unidades Orgânicas de Ensino e Investigação (+2 360), nas Entidades Públicas Empresariais (EPE) do SNS (+1 951) e nos Estabelecimentos de Educação e Ensino Básico e Secundário (+1 585).

Entre as carreiras que mais contribuíram para o aumento homólogo do emprego na administração central salientam-se as carreiras de docente do ensino superior politécnico e do ensino universitário (+2 085 no seu conjunto), das forças de segurança (+960), de técnico superior (+811), de enfermeiro (+791), de médico (+706) e de assistente operacional (+696 postos de trabalho).

Se compararmos a evolução do emprego na Administração Pública face a 31 de dezembro de 2011, verifica-se um um aumento de 6 070 postos de trabalho, correspondente a uma subida de 0,8%.

