Empresa têxtil Riopele passa de prejuízo a lucro de 1,2 milhões de euros em 2022

A têxtil Riopele apresentou resultados líquidos positivos de cerca de 1,2 milhões de euros em 2022, que comparam com prejuízos de 1,72 milhões de euros no ano anterior, segundo dados divulgados pela empresa. Já o volume de negócios cresceu mais de 40% em 2022 face a 2021, para 92,6 milhões de euros.

"O ano de 2022 representou um ano histórico para a Riopele, com um volume de negócios a somar cerca de 92,6 milhões de euros, na sua quase totalidade com destino direto ou indireto aos mercados internacionais, e o regresso aos resultados líquidos positivos de cerca de 1,2 milhões de euros", realça a empresa, em comunicado.

O presidente da Riopele, José Alexandre Oliveira, citado no documento, refere que "a performance ao longo do ano foi bastante assimétrica, uma vez que as margens até ao terceiro trimestre, inclusive, estiveram sobre bastante pressão, verificando-se uma recuperação no último trimestre do ano, onde a atualização dos preços de venda se faz sentir com maior expressão".

De acordo com o presidente da empresa, em 2022 "foi possível manter os níveis de tesouraria equilibrados, sendo decisivos os apoios disponibilizados pelo Governo ao nível económico, mais concretamente, o programa Apoiar Indústrias Intensivas em Gás e a redução das tarifas de acesso às redes".

Adicionalmente, continua o presidente da empresa, "foi assim possível manter o caminho de redução de dívida, com um objetivo claro de ampliação das vantagens competitivas, melhorando a eficiência produtiva e organizacional, tendo sempre em mente elementos que permitam ganhos qualitativos e de inovação, ambientais e de eficiência energética".

A Riopele, fundada em 1927, no concelho de Vila Nova de Famalicão, é uma das mais antigas empresas têxteis europeias na criação e na produção de tecidos para coleções de moda e de vestuário. Em 2022, o número médio de trabalhadores da empresa têxtil era de 1181.