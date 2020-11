Empresários pedem medidas simples e ajudas fiscais para salvar a economia

Com o país de volta ao Estado de Emergência e semiconfinamento, o número de desempregados a subir 45% em setembro relativamente ao trimestre anterior - "a população desempregada, estimada em 404,1 mil pessoas, subiu 45,1% (125,7 mil)", revelou o INE nesta semana - e a recuperação a parecer muito mais longínqua do que se estimava no verão, as perspetivas são de tempos bem difíceis. Se nas últimas previsões, divulgadas em julho, Bruxelas reviu em baixa o futuro da economia da zona euro, estimando uma contração de 8,7% do PIB, a necessidade de voltar a fechar as economias vai amplificar essa queda - e atrasar a recuperação (ver págs. anteriores).

Ainda nesta semana, o Eurogrupo alertou para os efeitos das novas medidas restritivas, que "aumentaram ainda mais a incerteza" sobre a economia da zona euro e "deverão pesar na recuperação". Alertas que não têm soluções à altura, alertam os empresários portugueses. "Temos de combater a pandemia mas salvar a economia", frisou nesta semana o líder da CIP, António Saraiva, depois de se reunir com o Presidente da República. "Não nos iludamos que esta crise vai desaparecer nos próximos meses, ela vai aumentar. Receamos que o desemprego vá galopantemente atingir valores que ninguém deseja e provocar uma crise social" sem precedentes. Mesmo porque não houve tempo para recuperar alguma coisa, como chegou a prever-se, no verão.

"Não houve normalização nem a retoma progressiva que o governo perspetivava e voltamos ao Estado de Emergência sem novas ferramentas para que empresas e instituições continuem a operar e garantir o sustento das famílias", lamenta Bernardo Theotónio-Pereira, que acusa os governantes de "viver fora da realidade, preocupados com faits divers e sem perceber os verdadeiros problemas e impactos das decisões tomadas e dos milhares de leis, decretos-leis, regulamentos e portarias emanadas".

"As empresas precisam de medidas que as ajudem a minimizar o impacto da crise", diz também João Vieira Lopes, presidente da Confederação do Comércio e Serviços. E podiam passar, defende, por novo lay-off simplificado para os setores mais afetados pelo semiconfinamento, nomeadamente o do comércio e serviços, bem como por medidas fiscais ou de apoio à tesouraria, a fundo perdido. Ideias que os parceiros sociais levaram a Belém nesta quarta-feira.

"Só há empregados se houver empresas e empresários." Leia aqui a entrevista completa a Bernardo Theotónio-Pereira

O labirinto dos apoios

Empresário e pai de família numerosa, Bernardo Theotónio-Pereira gere empresas em diferentes áreas, da restauração e entretenimento às fintech, angariação de investimento estrangeiro e advisory estratégico. E se reconhece desafios em todos os setores, a realidade é mais dura nos serviços - e a produção de medidas "pouco claras" e em catadupa não ajuda. Exemplifica. "Em março fomos obrigados a encerrar por sermos um restaurante e rooftop com zona de dança. Ativámos logo o lay-off simplificado, mas o primeiro apoio só veio um mês depois de nos tirarem toda a tesouraria. Das linhas de financiamento bancário para apoio imediato recebemos resposta em meados de julho. Esta demora e imprevisibilidade matam as empresas", lamenta. Reaberto o espaço no final de junho "para garantir tesouraria mínima para sobreviver", perdeu o lay-off simplificado e ficou impedido de despedir. Sem retoma optou, em meados de agosto, por ativar o incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial, entretanto criado. "Mas não houve normalização e o mecanismo de apoio à retoma progressiva que veio a seguir excluía todos os que ativaram o primeiro incentivo. Finalmente, em outubro, o governo reviu o apoio possibilitando a redução do período normal de trabalho em caso de quebras de faturação de pelo menos 25%... mas excluindo todos os que aderiram aos incentivos propostos ou possibilitando-o mas obrigando à respetiva devolução. É uma trapalhada e um labirinto terrível", diz, ao qual não seria possível sobreviver sem contabilistas e técnicos oficiais de contas.

Para o empresário, o pior mesmo é que as medidas demonstrem "total desconfiança, distanciamento e incompreensão das dificuldades dos empresários e das empresas". "Não se entende que só há empregados se houver empresas e empresários, que somos parte da solução, que a realidade dos micro e pequenos empresários é de enorme frustração e impotência por não conseguirmos garantir o futuro às famílias que empregamos".

Francisco Calheiros, presidente da Confederação do Turismo, confirma esta visão de que sem medidas fortes há empresas que não vão aguentar. Após audiência com Marcelo Rebelo de Sousa, o responsável lembrou que as medidas anteriores foram "importantes mas já foram ultrapassadas" e que em nome da sobrevivência da economia e dos empregos é urgente responder à situação de "negócios que não abrem desde abril".

"O governo pode e deve atuar em conjunto com os empresários, para manter ao máximo os postos de trabalho necessários a cada fase", defende Theotónio-Pereira, exemplificando o tipo de ideias que podiam fazer diferença. "O Estado exige o pagamento de impostos no dia 20 de cada mês em vez de garantir primeiro que as empresas têm capacidade para pagar salários." Propõe por isso a criação de uma linha para pagamento de impostos "a 10 ou 15 anos, sem juros, com pagamento obrigatório imediato em caso de haver suprimentos aos sócios e/ou lucros".

No OE2021, não encontra "criatividade ou ferramentas para conseguir suster as empresas e o rendimento das famílias", e lamenta que a bazuca europeia não seja transparente e clara para todos, pedindo que "os fundos cheguem às empresas sem intermediários". Para anos muito desafiantes e que requerem medidas extraordinárias, indica uma dúzia de medidas que podiam resultar. "Suspensão de impostos às empresas em dificuldade; fim dos limites no IRS às despesas de saúde e educação; isenção de TSU para quem empregue pais de famílias numerosas; acerto automático de créditos e dívidas entre Estado e privados; possibilidade de recontratação de trabalhadores despedidos na pandemia; fim ou suspensão de pagamentos por conta e especial por conta; aplicação das consequências do lay-off a funcionários públicos; garantia do Estado de pagamento de todas as dívidas pelo menos aos empresários em nome individual e às micro e pequenas empresas; linhas bancárias focadas no pagamento de salários e fornecedores; long term care obrigatório para proteger a população; e simplificação dos impostos."