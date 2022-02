Empresas criadas em Portugal aumentaram 19% em janeiro

A constituição de empresas no setor da hotelaria e restauração aumentou 57%. © André Rolo/Global Imagens

O início do ano trouxe um novo ânimo à capacidade empreendedora do país. No primeiro mês de 2022, foram constituídas 4.121 novas empresas, um aumento de 19,2% (ou mais 665 sociedades) face ao homólogo de 2021, revelou a Iberinform. Segundo a especialista em soluções de gestão de risco, Lisboa destaca-se com a constituição de 1.346 empresas (+46,9%), seguindo-se o Porto com 697 empresas (-0,3%).

No que se refere às insolvências, a Iberinform concluiu que se registou um aumento de 4,9% em janeiro, com 446 empresas a decretarem insolvência. Foram mais 21 que no período homólogo de 2021. No entanto, as declarações de insolvência requeridas por terceiros diminuíram 27,5% (menos 25 empresas) e as apresentações à insolvência pelas próprias empresas baixaram 12,8%. Já os encerramentos de processos tiveram um acréscimo de 23,8% com 296 insolvências declaradas, mais 57 que em 2021.

Transportes e hotelaria em alta

As variações positivas na criação de novas empresas foram registadas nos setores dos transportes (+103,4%), hotelaria/restauração (+57%), indústria transformadora (+23,7%) e construção e obras públicas (+23,5%). Com nota negativa face ao ano passado surgem as atividades da indústria extrativa (-66,7%), comércio a retalho (-17,6%), agricultura, caça e pesca (-14,6%) e comércio por grosso (-6,1%)..

As insolvências aumentaram no comércio de veículos (+100%), outros serviços (+19,7%) e construção e obras públicas (+15%). Os decréscimos surgem na indústria extrativa (-100%); eletricidade, gás, água (-33,3%), transportes (-15%) e comércio a retalho (-8,9%).