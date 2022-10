Empresas do interior com custos salariais majorados

Repartição das Finanças Fisco IRS IRC impostos © Paulo Spranger

Os encargos salariais com a criação de postos de trabalho nos territórios do interior vão poder ser majorados em 120%, tendo em vista "promover a coesão territorial e o desenvolvimento equilibrado do emprego nas várias regiões do país".

A medida, prevista na proposta de Orçamento do Estado para 2023, deverá beneficiar cerca de 7.500 empresas, estima o Governo, e terá um custo orçamental de 10 milhões de euros, com impacto em 2024. Contempla quer a remuneração fixa do trabalhador, quer as contribuições para a Segurança Social a cargo da empresa.

Além disso, também as empresas do interior irão beneficiar do alargamento do âmbito da aplicação da taxa reduzida de IRC a lucros tributáveis até 50 mil euros, em vez dos atuais 25 mil, sendo que a taxa, neste caso, é de 12,5%. O montante em causa é igual ao aplicado às empresas de todo o país, o que difere é a taxa reduzida, que é de 17,5% no restante território.

Além disso, e no seguimento do Acordo de Médio Prazo de Melhoria dos Rendimentos, dos Salários e da Competitividade, que pretende promover uma "trajetória de melhoria da competitividade do tecido empresarial e da coesão territorial", o OE2023 prevê uma "melhoria do Regime Fiscal de Apoio ao Investimento (RFAI), através do reforço da dedução à coleta aplicável dos atuais 25% para 30% das aplicações relevantes, relativamente ao investimento realizado até ao montante de 15 milhões de euros, nas regiões Norte, Centro, Alentejo e Regiões Autónomas, em conformidade com o mapa nacional de auxílios estatais com finalidade regional para o período 2022-2027". A medida tem um custo estimado de 25 milhões de euros.